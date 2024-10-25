25 октября 2024

Суд наказал пермяка за вранье полицейским

Житель Пермского района осужден за дачу заведомо ложных свидетельских показаний
© Служба новостей «URA.RU»
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С 2022 года за повторную пьяную езду конфискуют автомобили
С 2022 года за повторную пьяную езду конфискуют автомобили Фото:

Житель Пермского района соврал полицейским, сказав, что ему принадлежит автомобиль, за руль которого в состоянии алкогольного опьянения сел его приятель. На самом деле, чтобы скрыть истинного владельца и избежать последствий, они составили фиктивный договор купли-продажи. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

«Во время расследования уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом виде установлено, что подсудимый дал ложные показания о том, что автомобиль, которым управлял его приятель в момент совершения преступления, принадлежит ему. На самом деле они составили фиктивный договор купли-продажи автомобиля, чтобы избежать конфискации транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Индустриальный районный суд Перми признал его виновным в даче заведомо ложных свидетельских показаний и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель города Кунгур Пермского края лишился своего внедорожника за неоднократное управление авто в нетрезвом виде. Его автомобиль Nissan Terrano приставы передали представителям Минобороны России для направления на нужды специальной военной операции.

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Житель Пермского района соврал полицейским, сказав, что ему принадлежит автомобиль, за руль которого в состоянии алкогольного опьянения сел его приятель. На самом деле, чтобы скрыть истинного владельца и избежать последствий, они составили фиктивный договор купли-продажи. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. «Во время расследования уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом виде установлено, что подсудимый дал ложные показания о том, что автомобиль, которым управлял его приятель в момент совершения преступления, принадлежит ему. На самом деле они составили фиктивный договор купли-продажи автомобиля, чтобы избежать конфискации транспортного средства», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Индустриальный районный суд Перми признал его виновным в даче заведомо ложных свидетельских показаний и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель города Кунгур Пермского края лишился своего внедорожника за неоднократное управление авто в нетрезвом виде. Его автомобиль Nissan Terrano приставы передали представителям Минобороны России для направления на нужды специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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