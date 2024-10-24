У подозреваемого в мошенничестве с гособоронзаказом директора «Ленбытхима» арестовали имущество

У экс-гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который был задержан по подозрению в мошенничестве с гособоронзаказом, арестовали имущество на 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном Комитете России.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Михайлова — принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО „Ленбытхим“, на общую сумму более 40 миллионов рублей», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
Денис Михайлов был задержан 12 сентября. Он подозревается в мошенничестве при поставке бытовой химии и чистящих средств для нужд Минобороны России. Следствие утверждает, что Михайлов, работая с государственными контрактами на сумму 115 миллионов рублей, заключенными с АО «Военторг», завысил стоимость сырья и материалов, чем причинил ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей. Тогда СК подало ходатайство об его аресте, однако Санкт-Петербургский суд его отклонил.
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