У подозреваемого в мошенничестве с гособоронзаказом директора «Ленбытхима» арестовали имущество

СК: у директора «Ленбытхима» арестовали авто и активы на 40 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд арестовал имущество Михайлова, в том числе его автопарк
Суд арестовал имущество Михайлова, в том числе его автопарк Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

У экс-гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который был задержан по подозрению в мошенничестве с гособоронзаказом, арестовали имущество на 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном Комитете России.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Михайлова — принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО „Ленбытхим“, на общую сумму более 40 миллионов рублей», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

Денис Михайлов был задержан 12 сентября. Он подозревается в мошенничестве при поставке бытовой химии и чистящих средств для нужд Минобороны России.  Следствие утверждает, что Михайлов, работая с государственными контрактами на сумму 115 миллионов рублей, заключенными с АО «Военторг», завысил стоимость сырья и материалов, чем причинил ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей. Тогда СК подало ходатайство об его аресте, однако Санкт-Петербургский суд его отклонил.

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У экс-гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который был задержан по подозрению в мошенничестве с гособоронзаказом, арестовали имущество на 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном Комитете России. «Судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Михайлова — принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО „Ленбытхим“, на общую сумму более 40 миллионов рублей», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же уточнили, что расследование уголовного дела продолжается. Денис Михайлов был задержан 12 сентября. Он подозревается в мошенничестве при поставке бытовой химии и чистящих средств для нужд Минобороны России.  Следствие утверждает, что Михайлов, работая с государственными контрактами на сумму 115 миллионов рублей, заключенными с АО «Военторг», завысил стоимость сырья и материалов, чем причинил ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей. Тогда СК подало ходатайство об его аресте, однако Санкт-Петербургский суд его отклонил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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