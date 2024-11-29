Россия ждет КНДР на Красной площади

Подразделения вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) приглашены в Москву поучаствовать в военном параде на Красной площади 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации. Россия ждет положительного ответа от КНДР. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.
«В следующем году Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации», — заявил Белоусов. Его слова передает Минобороны РФ. По его словам, власти РФ предложили армии КНДР поучаствовать в военном параде на Красной площади 9 мая и ожидают положительного ответа.
Также глава российского оборонного ведомства сообщил о своей признательности лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну за приверженность курсу на углубление связей с РФ. Он уточнил, что ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве говорит о заинтересованности стран в развитии союзнических отношений.
Ранее Белоусов отправился с рабочим визитом в Северную Корею. Там он поздравил недавно назначенного на должность главы северокорейского военного ведомства Но Гвана Чхоля. Он также заявил, что Россия и КНДР являются добрыми соседями и подчеркнул важность подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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