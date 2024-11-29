Лидер КНДР Ким Чен Ын лично принял прибывшего с визитом министра обороны России Андрея Белоусова в стенах Дома культуры «25 апреля». Там прошел концерт в честь приезда российской военной делегации. На сцене выступил мужской хор и военный оркестр, исполнившие такие песни, как «Священная война» и «Родина-мать».
«29 ноября в Доме культуры „25 апреля“ прошел концерт в честь военной делегации РФ во главе с министром обороны Андреем Белоусовым, которая с чувством дружбы прибыла в нашу страну. Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт вместе с российскими друзьями»,— передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Журналисты КНДР отметили, что русские песни отражают доблестный дух армии и народа России. Они также подчеркнули уверенность россиян в борьбе за свои интересы и развитие страны.
Белоусова почетно приняли еще по прибытии в аэропорт Пхеньяна. Спустившись с трапа, министр обороны встретил роту почетного караула Корейской народной армии.
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