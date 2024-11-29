29 ноября 2024

Ким Чен Ын с концертом принял Белоусова в Пхеньяне

© Служба новостей «URA.RU»
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Белоусов с Ким Чен Ыном посетил концерт в составе российской военной делегации
Белоусов с Ким Чен Ыном посетил концерт в составе российской военной делегации Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично принял прибывшего с визитом министра обороны России Андрея Белоусова в стенах Дома культуры «25 апреля». Там прошел концерт в честь приезда российской военной делегации. На сцене выступил мужской хор и военный оркестр, исполнившие такие песни, как «Священная война» и «Родина-мать».

«29 ноября в Доме культуры „25 апреля“ прошел концерт в честь военной делегации РФ во главе с министром обороны Андреем Белоусовым, которая с чувством дружбы прибыла в нашу страну. Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт вместе с российскими друзьями»,— передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Журналисты КНДР отметили, что русские песни отражают доблестный дух армии и народа России. Они также подчеркнули уверенность россиян в борьбе за свои интересы и развитие страны.

Белоусова почетно приняли еще по прибытии в аэропорт Пхеньяна. Спустившись с трапа, министр обороны встретил роту почетного караула Корейской народной армии.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын лично принял прибывшего с визитом министра обороны России Андрея Белоусова в стенах Дома культуры «25 апреля». Там прошел концерт в честь приезда российской военной делегации. На сцене выступил мужской хор и военный оркестр, исполнившие такие песни, как «Священная война» и «Родина-мать». «29 ноября в Доме культуры „25 апреля“ прошел концерт в честь военной делегации РФ во главе с министром обороны Андреем Белоусовым, которая с чувством дружбы прибыла в нашу страну. Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт вместе с российскими друзьями»,— передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Журналисты КНДР отметили, что русские песни отражают доблестный дух армии и народа России. Они также подчеркнули уверенность россиян в борьбе за свои интересы и развитие страны. Белоусова почетно приняли еще по прибытии в аэропорт Пхеньяна. Спустившись с трапа, министр обороны встретил роту почетного караула Корейской народной армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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