Суд арестовал цыганского стрелка на два месяца

Суд арестовал на два месяца мужчину из цыганского поселка, который выстрелил из дома в толпу вечером 24 октября в Коркино Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношени обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о мужчине, который выстрелил в толпу из ружья.
В результате огнестрельные ранения получили два человека. У одного мужчины зафиксированы ранения шеи, у другого — бедра и предплечья. Стрелок скрылся, но его задержали.
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