Суд арестовал цыганского стрелка на два месяца

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Тимофеевка, Коркино после погрома домов цыган
Цыган из Коркино выстрелил в толпу Фото:
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Суд арестовал на два месяца мужчину из цыганского поселка, который выстрелил из дома в толпу вечером 24 октября в Коркино Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношени обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о мужчине, который выстрелил в толпу из ружья.

В результате огнестрельные ранения получили два человека. У одного мужчины зафиксированы ранения шеи, у другого — бедра и предплечья. Стрелок скрылся, но его задержали.

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Суд арестовал на два месяца мужчину из цыганского поселка, который выстрелил из дома в толпу вечером 24 октября в Коркино Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области. «Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношени обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о мужчине, который выстрелил в толпу из ружья. В результате огнестрельные ранения получили два человека. У одного мужчины зафиксированы ранения шеи, у другого — бедра и предплечья. Стрелок скрылся, но его задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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