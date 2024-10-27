Лавров ответил на угрозы Трампа «ударить по Москве»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал риторику бывшего президента США Дональда Трампа, который утверждает, что угрожал нанести удар по центру Москвы в ответ на действия России в отношении Украины. Лавров выразил мнение, что подобные заявления Трампа являются частью американской предвыборной кампании.
«Не хочу вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, по их мнению, способных повлиять на избирателей в свою пользу», — указал Лавров. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину. Беседу с главой МИД РФ журналист опубликовал в своем telegram-канале.
По словам Лаврова, текущая ситуация в американской политике характеризуется активным поиском способов привлечения внимания избирателей, что часто приводит к использованию провокационных и острых выражений со стороны политиков, участвующих в избирательной гонке.
Ранее, 21 октября, Трамп сообщил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину «ударом по центру Москвы», при условии, если тот «нацелится» на Украину. Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что экс-глава США никогда не поднимал на переговорах с Россией вопрос о предполагаемом ударе по российской столице. Он отметил, что тогда американский лидер был «как шелковый».
В ноябре 2024 года пройдут выборы президента Соединенных Штатов Америки. Основные кандидаты в этой гонке: вице-президент страны Камала Харрис и бизнесмен и экс-глава США Дональд Трамп.
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