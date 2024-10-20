20 октября 2024

Трамп признался, что якобы угрожал Путину

WSJ: Трамп мог угрожать Путину ударом по Москве из-за Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп якобы пригрозил Путину ударом по Москве из-за Украины
Трамп якобы пригрозил Путину ударом по Москве из-за Украины Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве в случае преследования Украины. Об этом он сообщил на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

«Владимир [Путин], если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы», — приводят слова Трампа авторы материала. В интервью он также подчеркнул, что предпочел бы избежать такого исхода событий из-за дружеских связей с российским лидером. Однако у него «не было выбора». Сами авторы материала отмечают, что экс-президент во время ответов на вопросы колебался между насмешками и лестью в попытках оказать влияние на потенциальных мигрантов и глав редакций.

Ранее Трамп отмечал, что за начало конфликта с Россией несет ответственность президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше». Помимо прочего, бывший глава США неоднократно заявлял о своей способности разрешить украинский конфликт в случае своей победы на выборах. Он также предрек третью мировую войну в ближайшие три месяца в случае эскалации украинского конфликта. Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что в случае победы Трампа на выборах США, Путин может потребовать от него капитуляции Украины и отказ от вступления в НАТО, передает «Национальная служба новостей».

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве в случае преследования Украины. Об этом он сообщил на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal. «Владимир [Путин], если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы», — приводят слова Трампа авторы материала. В интервью он также подчеркнул, что предпочел бы избежать такого исхода событий из-за дружеских связей с российским лидером. Однако у него «не было выбора». Сами авторы материала отмечают, что экс-президент во время ответов на вопросы колебался между насмешками и лестью в попытках оказать влияние на потенциальных мигрантов и глав редакций. Ранее Трамп отмечал, что за начало конфликта с Россией несет ответственность президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше». Помимо прочего, бывший глава США неоднократно заявлял о своей способности разрешить украинский конфликт в случае своей победы на выборах. Он также предрек третью мировую войну в ближайшие три месяца в случае эскалации украинского конфликта. Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что в случае победы Трампа на выборах США, Путин может потребовать от него капитуляции Украины и отказ от вступления в НАТО, передает «Национальная служба новостей».
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