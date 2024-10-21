Медведев назвал Трампа «шелковым», когда тот угрожал ударить по Москве

Медведев на угрозы Трампа ударить по РФ: ответ только один — удар по Вашингтону
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Трамп на переговорах всегда был добродушным, заявил Медведев
Трамп на переговорах всегда был добродушным, заявил Медведев Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп никогда не поднимал на переговорах с Россией вопрос о возможном ударе по Москве. Он всегда был «как шелковый». Но если эти планы реальны, то ответный удар по Вашингтону не заставит себя ждать. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Он действительно говорил о нанесении удара по Москве“? Конечно, нет. На переговорах он обычно был шелковым», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Медведев отметил, что на подобные слова есть лишь один ответ — Вашингтон ждут серьезные последствия при таком развитии событий.

Трамп 21 октября заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину «ударом по центру Москвы», если тот «нацелится» на Украину. Песков, комментируя это, отметил, что Кремль не считает нужным раскрывать содержание высокоуровневых переговоров.

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Экс-президент США Дональд Трамп никогда не поднимал на переговорах с Россией вопрос о возможном ударе по Москве. Он всегда был «как шелковый». Но если эти планы реальны, то ответный удар по Вашингтону не заставит себя ждать. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Он действительно говорил о „ нанесении удара по Москве“? Конечно , нет. На переговорах он обычно был шелковым», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.  Медведев отметил, что на подобные слова есть лишь один ответ — Вашингтон ждут серьезные последствия при таком развитии событий. Трамп 21 октября заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину «ударом по центру Москвы», если тот «нацелится» на Украину. Песков, комментируя это, отметил, что Кремль не считает нужным раскрывать содержание высокоуровневых переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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