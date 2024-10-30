Челябинская область избежит перенарезки округов перед выборами в Госдуму

Число депутатов в Госдуме из-за присоединения новых регионов менять не планируется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области не получали указаний о перенарезке избирательных округов перед выборами в Государственную думу в 2026 году. Об этом 30 октября URA.RU рассказали в избирательной комиссии региона.

«К нам не поступало никаких указаний по поводу перенарезки округов на выборах в Госдуму в Челябинской области», — сообщили URA.RU в избирательной комиссии региона. В 2021 году на выборах в Госдуму было пять одномандатных округов.

В действующем созыве ГД Челябинска область представлена десятью депутатами. Пятеро из них — одномандатники: Виталий Бахметьев (Магнитогорский округ №192), Владимир Бурматов (Металлургический округ №190), Валерий Гартунг (Коркинский округ №191), Олег Колесников (Златоустовский округ №193) и Владимир Павлов (Челябинский округ №189). Еще пятеро идут через партийные списки: Михаил Берулава (КПРФ), Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), Олег Голиков («ЕР»), Анна Скрозникова («Новые люди») и Яна Лантратова («Справедливая Россия»).

Обсуждения ходят уже месяц, что из-за присоединения к России новых территорий представительство отдельных субъектов РФ в парламенте сократится. Ведь число депутатов (450) в Госдуме менять не планируется.

В Свердловской области перенарезка перед выборами в Госдуму 2026 года может привести к серьезным политическим изменениям. Из-за реформы места может лишиться богатейший депутат от региона Зелимхан Муцоев.