В Челябинске отключат светофоры на перекрестках, где изменится схема движения

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, светофор, установка светофора
Светофоры отключат утром Фото:

В Челябинске 1 ноября отключат светофоры на пересечении улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева и Салавата Юлаева. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства. Вскоре на этих перекрестках изменится схема движения.

«1 ноября будут отключены светофоры на перекрестках: улица Братьев Кашириных — улица Академика Макеева (с 9:00 до 11:00), улица Братьев Кашириных — улица Салавата Юлаева (с 9:30 до окончания работ)», — сообщает пресс-служба ведомства. До 8 ноября на пересечениях улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева изменится схема движения.

Также завтра будут отключены светофоры на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы, улицы Худякова и улицы Университетская Набережная. Работы на объектах начнутся в 9:00.

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В Челябинске 1 ноября отключат светофоры на пересечении улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева и Салавата Юлаева. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства. Вскоре на этих перекрестках изменится схема движения. «1 ноября будут отключены светофоры на перекрестках: улица Братьев Кашириных — улица Академика Макеева (с 9:00 до 11:00), улица Братьев Кашириных — улица Салавата Юлаева (с 9:30 до окончания работ)», — сообщает пресс-служба ведомства. До 8 ноября на пересечениях улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева изменится схема движения. Также завтра будут отключены светофоры на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы, улицы Худякова и улицы Университетская Набережная. Работы на объектах начнутся в 9:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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