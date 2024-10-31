В Челябинске отключат светофоры на перекрестках, где изменится схема движения

31 октября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Светофоры отключат утром Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 1 ноября отключат светофоры на пересечении улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева и Салавата Юлаева. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства. Вскоре на этих перекрестках изменится схема движения. «1 ноября будут отключены светофоры на перекрестках: улица Братьев Кашириных — улица Академика Макеева (с 9:00 до 11:00), улица Братьев Кашириных — улица Салавата Юлаева (с 9:30 до окончания работ)», — сообщает пресс-служба ведомства. До 8 ноября на пересечениях улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева изменится схема движения. Также завтра будут отключены светофоры на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы, улицы Худякова и улицы Университетская Набережная. Работы на объектах начнутся в 9:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 1 ноября отключат светофоры на пересечении улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева и Салавата Юлаева. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства. Вскоре на этих перекрестках изменится схема движения. «1 ноября будут отключены светофоры на перекрестках: улица Братьев Кашириных — улица Академика Макеева (с 9:00 до 11:00), улица Братьев Кашириных — улица Салавата Юлаева (с 9:30 до окончания работ)», — сообщает пресс-служба ведомства. До 8 ноября на пересечениях улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева изменится схема движения. Также завтра будут отключены светофоры на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы, улицы Худякова и улицы Университетская Набережная. Работы на объектах начнутся в 9:00.