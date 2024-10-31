В Челябинске отключат светофоры на перекрестках, где изменится схема движения

В Челябинске 1 ноября отключат светофоры на пересечении улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева и Салавата Юлаева. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства. Вскоре на этих перекрестках изменится схема движения.
«1 ноября будут отключены светофоры на перекрестках: улица Братьев Кашириных — улица Академика Макеева (с 9:00 до 11:00), улица Братьев Кашириных — улица Салавата Юлаева (с 9:30 до окончания работ)», — сообщает пресс-служба ведомства. До 8 ноября на пересечениях улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева изменится схема движения.
Также завтра будут отключены светофоры на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы, улицы Худякова и улицы Университетская Набережная. Работы на объектах начнутся в 9:00.
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