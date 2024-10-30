На крупных перекрестках на северо-западе Челябинска меняется схема движения. Схема

На крупных перекрестках на северо-западе Челябинска меняется схема движения

30 октября 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Решение об изменении схемы движения принято по результатам мониторинга трафика (архивное фото) Фото: Денис Моргунов В Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и Академика Королева до 8 ноября изменится схема организации дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «В ближайшее время будут изменены разрешенные направления движения по полосам и установлены дополнительные секции для поворота налево на пересечениях улиц: Братьев Кашириных и Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева. Работы по установке знаков и смене схемы движения планируется завершить не позднее 8 ноября», — сообщила пресс-служба комитета в telegram-канале. Решение об изменении схемы движения на перекрестках принято по результатам мониторинга трафика и согласовано с Госавтоинспекцией Челябинска. Водителей просят быть внимательными на указанных перекрестках. Новая схема движения на перекрестках Кашириных-Юлаева, Кашириных-Макеева Telegram-канал «Челябинский дорожник» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и Академика Королева до 8 ноября изменится схема организации дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «В ближайшее время будут изменены разрешенные направления движения по полосам и установлены дополнительные секции для поворота налево на пересечениях улиц: Братьев Кашириных и Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева. Работы по установке знаков и смене схемы движения планируется завершить не позднее 8 ноября», — сообщила пресс-служба комитета в telegram-канале. Решение об изменении схемы движения на перекрестках принято по результатам мониторинга трафика и согласовано с Госавтоинспекцией Челябинска. Водителей просят быть внимательными на указанных перекрестках.