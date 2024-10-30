На крупных перекрестках на северо-западе Челябинска меняется схема движения. Схема

На крупных перекрестках на северо-западе Челябинска меняется схема движения
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Решение об изменении схемы движения принято по результатам мониторинга трафика (архивное фото) Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и Академика Королева до 8 ноября изменится схема организации дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства.

«В ближайшее время будут изменены разрешенные направления движения по полосам и установлены дополнительные секции для поворота налево на пересечениях улиц: Братьев Кашириных и Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева. Работы по установке знаков и смене схемы движения планируется завершить не позднее 8 ноября», — сообщила пресс-служба комитета в telegram-канале.

Решение об изменении схемы движения на перекрестках принято по результатам мониторинга трафика и согласовано с Госавтоинспекцией Челябинска. Водителей просят быть внимательными на указанных перекрестках.

Новая схема движения на перекрестках Кашириных-Юлаева, Кашириных-Макеева
Новая схема движения на перекрестках Кашириных-Юлаева, Кашириных-Макеева

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В Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и Академика Королева до 8 ноября изменится схема организации дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «В ближайшее время будут изменены разрешенные направления движения по полосам и установлены дополнительные секции для поворота налево на пересечениях улиц: Братьев Кашириных и Салавата Юлаева, Братьев Кашириных и Академика Макеева. Работы по установке знаков и смене схемы движения планируется завершить не позднее 8 ноября», — сообщила пресс-служба комитета в telegram-канале. Решение об изменении схемы движения на перекрестках принято по результатам мониторинга трафика и согласовано с Госавтоинспекцией Челябинска. Водителей просят быть внимательными на указанных перекрестках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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