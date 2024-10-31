На место прибыли 35 спасателей (архивное фото)
В Нижнем Тагиле произошел пожар на 200 квадратных метрах административного здания, откуда спасатели вытащили семь человек. На место ЧП прибыли 35 пожарных, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.
«Загорелась кровля двухэтажного административного здания. На месте работают 35 специалистов и 12 единиц техники», — следует из сообщения.
Отмечается, что на данный момент открытое горение на месте происшествия уже ликвидировано. «Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций», — отметили в ведомстве.
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