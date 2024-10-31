В Нижнем Тагиле спасатели вытащили людей из пожара на сотни «квадратов». Фото

В Нижнем Тагиле произошел пожар на 200 квадратных метров, спасены семь человек
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
На место прибыли 35 спасателей (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле произошел пожар на 200 квадратных метрах административного здания, откуда спасатели вытащили семь человек. На место ЧП прибыли 35 пожарных, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

«Загорелась кровля двухэтажного административного здания. На месте работают 35 специалистов и 12 единиц техники», — следует из сообщения.

Отмечается, что на данный момент открытое горение на месте происшествия уже ликвидировано. «Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций», — отметили в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле произошел пожар на 200 квадратных метрах административного здания, откуда спасатели вытащили семь человек. На место ЧП прибыли 35 пожарных, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. «Загорелась кровля двухэтажного административного здания. На месте работают 35 специалистов и 12 единиц техники», — следует из сообщения. Отмечается, что на данный момент открытое горение на месте происшествия уже ликвидировано. «Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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