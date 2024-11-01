01 ноября 2024

Медведев обозвал Бориса Джонсона опасным фриком

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Борис Джонсон, stock
Дмитрий Медведев считает Бориса Джонсона (на фото) опасным человеком Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «опасным фриком». По его словам, британский политик выступает не только против интересов России, но также действует вопреки интересам мира в Европе, а также — против Украины. Об этом Медведев заявил в интервью журналистам.

«Борис Джонсон, вообще, такой любопытный персонаж. Я бы охарактеризовал как опасного фрика. Ну, достаточно на него посмотреть, чтобы все о нем понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе. Он проталкивает свою антироссийскую и кстати сказать антиукраинскую позицию», — поделился с RT своими мыслями Медведев.

Он напомнил, как в начале спецоперации на Украине Джонсон влиял на руководство Киева. Если бы не его вмешательство, Украина могла бы договориться с РФ об урегулировании конфликта. По словам Медведева, Джонсон обещал Киеву поддержку, однако вскоре он покинул свой пост премьера.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что в марте 2022 года Украина и Россия были в шаге от заключения мира. Однако действия Джонсона помешали этому. В июле того же года британский премьер ушел в отставку.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабар говорил, что Джонсон строит из себя «невинную овечку», передает RT. Сам британский экс-премьер говорил, что Россия не начала бы СВО при бывшем президенте США Дональде Трампе, передает «Национальная служба новостей».

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «опасным фриком». По его словам, британский политик выступает не только против интересов России, но также действует вопреки интересам мира в Европе, а также — против Украины. Об этом Медведев заявил в интервью журналистам. «Борис Джонсон, вообще, такой любопытный персонаж. Я бы охарактеризовал как опасного фрика. Ну, достаточно на него посмотреть, чтобы все о нем понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе. Он проталкивает свою антироссийскую и кстати сказать антиукраинскую позицию», — поделился с RT своими мыслями Медведев. Он напомнил, как в начале спецоперации на Украине Джонсон влиял на руководство Киева. Если бы не его вмешательство, Украина могла бы договориться с РФ об урегулировании конфликта. По словам Медведева, Джонсон обещал Киеву поддержку, однако вскоре он покинул свой пост премьера. Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что в марте 2022 года Украина и Россия были в шаге от заключения мира. Однако действия Джонсона помешали этому. В июле того же года британский премьер ушел в отставку. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабар говорил, что Джонсон строит из себя «невинную овечку», передает RT. Сам британский экс-премьер говорил, что Россия не начала бы СВО при бывшем президенте США Дональде Трампе, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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