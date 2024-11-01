01 ноября 2024

Екатеринбуржцев пугают дрифтеры. Видео

Гонщики устроили ночной заезд возле остановки в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупнейшая автоспортивная трасса на льду. Екатеринбургский клуб ледового дрифта. Озеро Балтым, гонка, дрифт, автогонки, ледовая трасса, ледовый автодром, экстримал, вождение, ледодром
Инцидент произошел вечером 1 ноября (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге с выпадением снега активизировались дрифтеры. Гонщики устроили ночной заезд на улице Татищева возле остановки «Заводская», рассказал очевидец.

«Улица Татищева возле остановки „Заводская“. Надеюсь, таких увидит полиция. Ездят и чуть ли людей не сбивают», — рассказал житель города telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге с выпадением снега активизировались дрифтеры. Гонщики устроили ночной заезд на улице Татищева возле остановки «Заводская», рассказал очевидец. «Улица Татищева возле остановки „Заводская“. Надеюсь, таких увидит полиция. Ездят и чуть ли людей не сбивают», — рассказал житель города telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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