Инцидент произошел вечером 1 ноября (фото из архива)
В Екатеринбурге с выпадением снега активизировались дрифтеры. Гонщики устроили ночной заезд на улице Татищева возле остановки «Заводская», рассказал очевидец.
«Улица Татищева возле остановки „Заводская“. Надеюсь, таких увидит полиция. Ездят и чуть ли людей не сбивают», — рассказал житель города telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
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