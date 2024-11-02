Средняя цена литра молока по городу — 80 рублей
В тюменских супермаркетах стоимость литра молоко доходит до 119 рублей. При это средняя цена по городу составляет 80 рублей. Данные об этом представлены на онлайн-сервисах по доставке продуктов.
«Молоко 3,5—4%, пастеризованное, один литр. Цена: 119 рублей 99 копеек», — за такую стоимость продают продукт в одном из супермаркетов Тюмени.
На онлайн-витрине также встретилось молоко стоимостью 107 рублей за аналогичный вес. Минимальная стоимость литра молока в городе — 67 рублей.
За такую стоимость продают молоко в одном из местных супермаркетов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!