Цены на молоко в Тюмени перевалили за сто рублей. Скрин

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Средняя цена литра молока по городу — 80 рублей
Средняя цена литра молока по городу — 80 рублей Фото:

В тюменских супермаркетах стоимость литра молоко доходит до 119 рублей. При это средняя цена по городу составляет 80 рублей. Данные об этом представлены на онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Молоко 3,5—4%, пастеризованное, один литр. Цена: 119 рублей 99 копеек», — за такую стоимость продают продукт в одном из супермаркетов Тюмени.

На онлайн-витрине также встретилось молоко стоимостью 107 рублей за аналогичный вес. Минимальная стоимость литра молока в городе — 67 рублей.

За такую стоимость продают молоко в одном из местных супермаркетов
За такую стоимость продают молоко в одном из местных супермаркетов
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В тюменских супермаркетах стоимость литра молоко доходит до 119 рублей. При это средняя цена по городу составляет 80 рублей. Данные об этом представлены на онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Молоко 3,5—4%, пастеризованное, один литр. Цена: 119 рублей 99 копеек», — за такую стоимость продают продукт в одном из супермаркетов Тюмени. На онлайн-витрине также встретилось молоко стоимостью 107 рублей за аналогичный вес. Минимальная стоимость литра молока в городе — 67 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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