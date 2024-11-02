Украинский футболист Алиев* попал в список экстремистов

Украинского футболиста Александра Алиева* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сказано в информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов <...> 6. Алиев Александр Александрович*, 03.02.1985 г.р.» — следует из списка. В августе Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Алиева за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Ранее украинский футболист входил в состав московского «Локомотива». В августе 2024 года Алиев оказался в центре скандала, когда опубликовал видео в соцсетях с призывом украинской армии убивать мирное население Курской области. В своем сообщении экс-футболист заявил: «Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население». Эти слова вызвали резкую реакцию и осуждение как в России, так и за ее пределами.
*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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