Украинский футболист Алиев* попал в список экстремистов

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Алиев* выступал за московский "Локомотив"
Алиев* выступал за московский "Локомотив" Фото:

Украинского футболиста Александра Алиева* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сказано в информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга. 

«Перечень террористов и экстремистов <...> 6. Алиев Александр Александрович*, 03.02.1985 г.р.» — следует из списка. В августе Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Алиева за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». 

Ранее украинский футболист входил в состав московского «Локомотива». В августе 2024 года Алиев оказался в центре скандала, когда опубликовал видео в соцсетях с призывом украинской армии убивать мирное население Курской области. В своем сообщении экс-футболист заявил: «Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население». Эти слова вызвали резкую реакцию и осуждение как в России, так и за ее пределами.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Украинского футболиста Александра Алиева* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сказано в информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга.  «Перечень террористов и экстремистов <...> 6. Алиев Александр Александрович*, 03.02.1985 г.р.» — следует из списка. В августе Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Алиева за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».  Ранее украинский футболист входил в состав московского «Локомотива». В августе 2024 года Алиев оказался в центре скандала, когда опубликовал видео в соцсетях с призывом украинской армии убивать мирное население Курской области. В своем сообщении экс-футболист заявил: «Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население». Эти слова вызвали резкую реакцию и осуждение как в России, так и за ее пределами. *Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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