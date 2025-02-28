Вильфанд спрогнозировал избыток осадков в трех округах России

В марте текущего года прогнозируется повышенное количество осадков в отдельных областях Северо-Западного федерального округа (СЗФО), на Урале и в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«От западных границ России до Оби прогнозируется количество осадков около нормы, исключение составляют только Мурманская и Архангельская области, здесь избыток осадков», — заявил Вильфанд в разговоре с ТАСС. Руководитель Гидрометцентра уточнил, что повышенное количество осадков ожидается на территории Западной Сибири, полуострова Таймыр, большой части Красноярского края и северных районов Урала.
По словам Вильфанда, избыток осадков также затронет тихоокеанское побережье России, включая Магаданскую область, Хабаровский край, Амурскую область, Приморский край и Сахалин. Дефицит осадков ожидается в Чукотском автономном округе, Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае и на юге Республики Саха (Якутия). На остальных территориях азиатской части России уровень осадков будет в пределах нормативных значений.
Ранее директор центра прогнозирования погоды «Метео» Александр Шувалов предсказал возвращение холодной погоды в Москву в начале марта. Он указал, что хотя в первые пять дней марта температура воздуха может подняться выше нуля, стабильности в погоде ожидать не стоит, передает RT.
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