В России рассказали о новом способе использования маткапитала

В России с 1 марта можно будет использовать средства материнского капитала для индивидуального жилищного строительства с помощью эскроу-счетов. Это поможет защитить семьи от потери денег и уменьшить случаи мошенничества. Об этом рассказала эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, экономист Татьяна Подольская.
«С 1 марта 2025 года средства материнского капитала станет возможно использовать для индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счета», — сказала Подольская в интервью РИА Новости. Она отметила, что использование эскроу-счетов поможет уменьшить мошенничество с материнским капиталом и защитить семьи от потери денег, если подрядчик обанкротится.
Средства на этих счетах будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 10 миллионов рублей. До этого средства материнского капитала можно было использовать для индивидуального жилищного строительства, но требовалось подтверждение целевого использования средств, что усложняло процесс.
Ранее URA.RU сообщало, что с 13 февраля в России вступают в силу новые правила использования материнского капитала. Теперь для покупки жилья требуется заключение о его пригодности для проживания, выданное не позднее года до подачи заявления. Это касается как покупки готового жилья, так и строительства или реконструкции домов. Меры направлены на предотвращение мошенничества. Материнский капитал можно использовать для погашения ипотеки или первоначального взноса, а также для строительства на участках ИЖС или садовых. С 1 февраля 2025 года размер маткапитала увеличился: за первого ребенка выплачивается 690 тысяч рублей, за второго — 912 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.