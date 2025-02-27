Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета AZAL

Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, двое из пяти выживших членов экипажа самолета AZAL, рухнувшего при выполнении рейса Баку — Грозный, будут удостоены наград «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом заявил ее глава Рамзан Кадыров.
«Я принял решение наградить выживших членов экипажа пассажирского самолёта Embraer E190 азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку-Грозный», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что в память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита.
По словам Кадырова, члены экипажа этого самолета действовали быстро и решительно, их подготовка и готовность к внезапным чрезвычайным происшествиям сыграли ключевую роль в спасении людей. Глава Чечни добавил, что их самоотверженные действия заслуживают уважения. Он также выразил им признательность за преданность делу, отметив, что такой поступок является примером истинной человечности.
Самолет авиакомпании AZAL рухнул в Казахстане 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, из них выжили 29. Экипаж потерял связь с диспетчерами и самостоятельно определил подходящую для посадки местность. Самолет был посажен вручную, поскольку многие его системы вышли из строя.
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