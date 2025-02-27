По Украине не будет легких решений, Россия не уступит свои территории: заявления Пескова 27 февраля

Песков: заявления Трампа по территориям на Украине не повлияют на переговоры
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Песков заявил, что Донбасс и Новороссия - неотъемлемая часть РФ, и это необсуждаемый факт
Песков заявил, что Донбасс и Новороссия - неотъемлемая часть РФ, и это необсуждаемый факт Фото:

Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украине территорий не повлияет на переговорный процесс. Россия осуждает приговор президенту Сербии Милораду Додику в Боснии и Герцеговине. Дипломаты РФ и США в Стамбуле развивают тот контакт, который наладили президент РФ Владимир Путин и Трамп. Эти и другие заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.

Слова Трампа об Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он намерен вернуть Украине большую часть ее территорий, не повлияет на ход российско-американских переговоров, поскольку Донбасс и Новороссия — неотъемлемая часть РФ, и это «абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт». При этом Песков отметил, что ситуация с конфликтом на Украине — запущенная, и решения по этому поводу предстоят нелегкие.

Однако нынешняя администрация Вашингтона умеет говорить и слушать. Данный факт отличает ее от окружения предыдущего лидера США Джо Байдена. При сохранении политической воли двух сторон они пройдут рабочий процесс украинского урегулирования.

Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле (Турция) проходит на экспертном уровне. Российские дипломаты развивают тот контакт, который наладили Путин и Трамп и делегации двух стран на переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако пока «забегать вперед не нужно».

Приговор Додику

Преследование Додика и вынесенный ему в Боснии и Герцеговине приговор носят политический характер и направлены не только против сербского президента, но и против всех патриотических сербских сил. Это непозволительно и вызывает негативную реакцию в Кремле, подчеркнул Песков. 

Пресс-секретарь добавил, что верховный представитель Кристиан Шмидт, который возглавляет Боснию и Герцеговину, не утвержден Совбезом ООН и является самозванцем. А решения, вынесенные им по отношению к Сербии, нелегитимны и могут иметь пагубные последствия.

Сотрудничество в Арктике

Россия и США обсуждают «широкое поле» сотрудничества в Арктике. Однако на данный момент предметных разговоров об этом не ведется. Позиция США по этому вопросу — сначала урегулирование, потом — экономика.

Торговля России и Штатов

РФ имеет минимально возможный товарооборот с США. В связи с этим повышение тарифов и пошлин этой страной не могут оказать негативного влияния на российскую сторону. Москва ориентируется на дружественные страны, страны БРИКС, и выстраивает отношения с ними по взаимным интересам, обходясь без тарифных войн.

График Путина

Президент РФ примет участие в открытом заседании коллегии ФСБ. У Путина запланирован ряд встреч, в основном — непубличных.

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Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украине территорий не повлияет на переговорный процесс. Россия осуждает приговор президенту Сербии Милораду Додику в Боснии и Герцеговине. Дипломаты РФ и США в Стамбуле развивают тот контакт, который наладили президент РФ Владимир Путин и Трамп. Эти и другие заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Слова Трампа об Украине Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он намерен вернуть Украине большую часть ее территорий, не повлияет на ход российско-американских переговоров, поскольку Донбасс и Новороссия — неотъемлемая часть РФ, и это «абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт». При этом Песков отметил, что ситуация с конфликтом на Украине — запущенная, и решения по этому поводу предстоят нелегкие. Однако нынешняя администрация Вашингтона умеет говорить и слушать. Данный факт отличает ее от окружения предыдущего лидера США Джо Байдена. При сохранении политической воли двух сторон они пройдут рабочий процесс украинского урегулирования. Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле (Турция) проходит на экспертном уровне. Российские дипломаты развивают тот контакт, который наладили Путин и Трамп и делегации двух стран на переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако пока «забегать вперед не нужно». Приговор Додику Преследование Додика и вынесенный ему в Боснии и Герцеговине приговор носят политический характер и направлены не только против сербского президента, но и против всех патриотических сербских сил. Это непозволительно и вызывает негативную реакцию в Кремле, подчеркнул Песков.  Пресс-секретарь добавил, что верховный представитель Кристиан Шмидт, который возглавляет Боснию и Герцеговину, не утвержден Совбезом ООН и является самозванцем. А решения, вынесенные им по отношению к Сербии, нелегитимны и могут иметь пагубные последствия. Сотрудничество в Арктике Россия и США обсуждают «широкое поле» сотрудничества в Арктике. Однако на данный момент предметных разговоров об этом не ведется. Позиция США по этому вопросу — сначала урегулирование, потом — экономика. Торговля России и Штатов РФ имеет минимально возможный товарооборот с США. В связи с этим повышение тарифов и пошлин этой страной не могут оказать негативного влияния на российскую сторону. Москва ориентируется на дружественные страны, страны БРИКС, и выстраивает отношения с ними по взаимным интересам, обходясь без тарифных войн. График Путина Президент РФ примет участие в открытом заседании коллегии ФСБ. У Путина запланирован ряд встреч, в основном — непубличных.
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