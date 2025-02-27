Экс-футболист сборной России, ушедший на СВО, рассказал про первый обстрел

Опыт участия в СВО изменил мировоззрение. Об этом рассказал экс-чемпион России в составе ЦСКА и футболист Андрей Соломатин. По его словам, он выжил под обстрелом ВСУ в свой первый день на передовой.
«За пять дней все поменялось! Тогда ВСУ как раз попали по водонапорной станции, и я пожил без воды, обстреляли нашу располагу, но уезжать из Донецка не хотелось!» — рассказал Соломатин корреспонденту «Комсомольской правды». Соломатин отметил, что этот случай повлиял на его мировозрение: «У меня мировоззрение сразу поменялось. Одно дело — смотреть на СВО по телевизору, а другое — своими глазами».
Ранее URA.RU сообщало, что российских спортсменов призвали игнорировать Олимпиаду 2024. Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, доброволец на СВО, считает, что Федерация бокса страны отказалась от участия в играх. Он утверждает, что за рубежом Россию не понимают, и спортсменам не стоит идти на уступки, а продолжать «гнуть свою линию».
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