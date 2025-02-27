В январе в открытый доступ утекли 6,9 млн записей с личными данными россиян

В январе 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 10 случаев утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попали данные 6,9 миллиона записей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«За январь 2025 года Роскомнадзор выявил 10 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 6,9 млн записей», — заявили представители Роскомнадзора. Их слова передает РИА Новости.
Для сравнения, в 2024 году было зафиксировано 135 случаев утечек, затрагивающих более 710 миллионов записей о россиянах. В том же году суды назначили российским компаниям штрафы на общую сумму в два миллиона рублей за подобные нарушения, преимущественно в сферах торговли и оказания услуг.
В конце ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин одобрил законопроект, направленный на ужесточение ответственности за нарушение конфиденциальности персональных данных клиентов. Согласно новому закону, в случае массовой утечки информации, затрагивающей свыше 100 тысяч субъектов или более одного миллиона идентификаторов, предусмотрены значительные штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 600 тысяч рублей для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для организаций.
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