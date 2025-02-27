Военкор Коц предупредил Украину о «бабьем бунте»

Украине грозит «бабий бунт» из-за насильственной мобилизации и снижения призывного возраста. Чтобы спасти своих молодых сыновей от верной гибели, украинки готовы оказывать сопротивление ТЦК (украинский аналог военкоматов). Об этом заявил военкор Александр Коц.
«По всей Украине неизвестные мстители забрасывают коктейлями Молотова военкоматы. Подрывают себя вместе с людоловами, как женщина в Николаеве. А теперь представьте, что начнется, когда начнут принудительно „бусифицировать“ вчерашних школьников от 18 лет. Это может оказаться последней каплей», — написал Коц у себя в telegram-канале.
При этом военкор отметил, что это будет партизанский бунт. Поскольку репрессивный аппарат Киева за последние 10 лет «наловчился давить в стране инакомыслие» с максимальной жестокостью.
По его данным, опрос Socis за февраль 2025-го показал, что 86,5% украинцев выступают против снижения возраста мобилизации. 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК.
Ранее около кафе в Николаево на юге Украины неизвестная женщина подорвала себя рядом с группой сотрудников украинских военкоматов. В результате этого погиб один сотрудник ТЦК и еще восемь получили тяжелые ранения.
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