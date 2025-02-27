27 февраля 2025

Премьер Британии поблагодарил Трампа за возможность мирного соглашения по Украине

Стармер: будущее соглашение по Украине станет историческим
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп принял Стармера в Белом доме
Трамп принял Стармера в Белом доме Фото:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразил благодарность за возможность заключения мирного соглашения по Украине. Стармер подчеркнул, что это соглашение может стать историческим шагом в урегулировании конфликта.

«Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным», — сказал Стармер в присутствии журналистов в Белом доме. Он также добавил, что мирный процесс не должен нарушаться никем.

По сообщению телеканала Sky News, президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер ранее выразили признательность за роль, которую Трамп сыграл в урегулировании ситуации на Украине. Встреча Макрона с Трампом прошла накануне в Белом доме, передает «Царьград». Поездка Макрона в Соединенные Штаты с целью проведения переговоров Трампом оказалась неудачной, поскольку американский президент не предоставил конкретных обязательств относительно гарантий безопасности для Украины, пишет Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразил благодарность за возможность заключения мирного соглашения по Украине. Стармер подчеркнул, что это соглашение может стать историческим шагом в урегулировании конфликта. «Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным», — сказал Стармер в присутствии журналистов в Белом доме. Он также добавил, что мирный процесс не должен нарушаться никем. По сообщению телеканала Sky News, президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер ранее выразили признательность за роль, которую Трамп сыграл в урегулировании ситуации на Украине. Встреча Макрона с Трампом прошла накануне в Белом доме, передает «Царьград». Поездка Макрона в Соединенные Штаты с целью проведения переговоров Трампом оказалась неудачной, поскольку американский президент не предоставил конкретных обязательств относительно гарантий безопасности для Украины, пишет Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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