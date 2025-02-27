У здания самарского правительства произошел взрыв: что известно о теракте и его исполнителях

На крыльце здания правительства Самарской области сработало взрывное устройство. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Задержаны двое подозреваемых. Что известно о происшествии и как идет расследование — в материале URA.RU.
Взрыв
На крыльцо здания правительства Самарской области было брошено неустановленное взрывное устройство. Предположительно — ручная граната дистанционного действия (РГД). По информации губернатора региона Вячеслава Федорищева злоумышленником, бросившим бомбу, был мужчина. На месте происшествия начали работу оперслужбы.
«Цель — пока непонятна. Запугать? Не получится», — написал Федорищев в своем telegram-канале.
Реакция СК
Следователи возбудили уголовное дело о теракте, а также незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, около 04:30 по МСК мужчина бросил на лестницу перед зданием взрывоопасный предмет и скрылся на автомобиле, которым управлял другой мужчина. Об этом сообщили в telegram-канале СК РФ.
Жертвы
Пострадавших нет. Инцидент имел только материальные последствия — была повреждена тротуарная плитка.
Задержанные
Следователи задержали двоих местных жителей по подозрению в совершению указанных преступлений. Ими оказались отец и сын. В отношении них проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области при содействии СОБР устанавливают обстоятельства теракта.
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