27 февраля 2025

Вице-премьер Григоренко: россияне смогут заходить на маркетплейсы по биометрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство предложит пользователям маркетплейсов новые инструменты защиты от мошенников
Правительство предложит пользователям маркетплейсов новые инструменты защиты от мошенников Фото:

Аккаунты на маркетплейсах и онлайн-сервисах в России защитят от мошенников, в том числе с помощью биометрии. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в беседе с URA.RU. По его словам, нововведение направлено на повышение безопасности личных данных и финансовых средств граждан.

«Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности», — сказал Дмитрий Григоренко. 

Дополнительно введение биометрических данных как части двухфакторной аутентификации позволит значительно усилить защиту аккаунтов на различных платформах. Эти меры предотвратят доступ мошенников к аккаунтам даже в случае утечки паролей или перехвата СМС-кодов, обеспечивая высокий уровень защиты пользователям.

В настоящее время обсуждается идея использования портала Госуслуг в качестве унифицированной точки доступа для продавцов на российские торговые площадки. В частности, мера коснется крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг, передает «Царьград». Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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Аккаунты на маркетплейсах и онлайн-сервисах в России защитят от мошенников, в том числе с помощью биометрии. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в беседе с URA.RU. По его словам, нововведение направлено на повышение безопасности личных данных и финансовых средств граждан. «Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности», — сказал Дмитрий Григоренко.  Дополнительно введение биометрических данных как части двухфакторной аутентификации позволит значительно усилить защиту аккаунтов на различных платформах. Эти меры предотвратят доступ мошенников к аккаунтам даже в случае утечки паролей или перехвата СМС-кодов, обеспечивая высокий уровень защиты пользователям. В настоящее время обсуждается идея использования портала Госуслуг в качестве унифицированной точки доступа для продавцов на российские торговые площадки. В частности, мера коснется крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг, передает «Царьград». Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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