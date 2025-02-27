Вице-премьер Григоренко: россияне смогут заходить на маркетплейсы по биометрии

Аккаунты на маркетплейсах и онлайн-сервисах в России защитят от мошенников, в том числе с помощью биометрии. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в беседе с URA.RU. По его словам, нововведение направлено на повышение безопасности личных данных и финансовых средств граждан.
«Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности», — сказал Дмитрий Григоренко.
Дополнительно введение биометрических данных как части двухфакторной аутентификации позволит значительно усилить защиту аккаунтов на различных платформах. Эти меры предотвратят доступ мошенников к аккаунтам даже в случае утечки паролей или перехвата СМС-кодов, обеспечивая высокий уровень защиты пользователям.
В настоящее время обсуждается идея использования портала Госуслуг в качестве унифицированной точки доступа для продавцов на российские торговые площадки. В частности, мера коснется крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг, передает «Царьград». Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
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