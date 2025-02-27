В Молдавии закрывают Русский дом

Молдавские власти инициировали процесс закрытия Российского центра науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе. Об этом рассказал министр культуры республики Сергей Продан.
«Это не произойдет в одночасье — расторжение соглашения требует времени. Существуют международные процедуры, которые необходимо соблюдать. Это не чрезвычайная ситуация и не реакция на чрезвычайную ситуацию. Это процесс, который уже начался, и мы доведем его до конца», — сообщает ТАСС со ссылкой на министра. Он отметил, что инициатором процесса денонсации соглашения выступает его ведомство, которое координирует свои действия с Министерством иностранных дел.
Закрытие Русского дома в Кишиневе является частью более широкого тренда, который наблюдается в постсоветских странах. Например, в Баку, Азербайджан, также было принято решение о закрытии аналогичного учреждения после того, как власти указали на проблемы с регистрацией и нарушения законодательства.
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