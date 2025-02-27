27 февраля 2025

Генсек НАТО пообещал Украине «помощь на миллиарды»

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина может получить миллиарды от стран НАТО
Украина может получить миллиарды от стран НАТО Фото:

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что страны НАТО готовят финансовую помощь Киеву, но не уточнил, участвуют ли в этом США. Это заявление он сделал после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. 

«Провел отличный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Союзники по НАТО активно увеличивают свои инвестиции в оборону», — написал он в социальной сети X. Рютте добавил, что страны НАТО готовят помощь на миллиарды, а также гарантии безопасности. 

Ранее URA.RU сообщало, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимизм по поводу мирной инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, назвав её началом важного процесса сотрудничества с Россией. Во время визита в Словакию Рютте отметил, что это ранняя стадия, но важно, что Трамп начал мирную инициативу вместе с Россией. Он также подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности для любого будущего мирного соглашения. 

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Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что страны НАТО готовят финансовую помощь Киеву, но не уточнил, участвуют ли в этом США. Это заявление он сделал после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.  «Провел отличный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Союзники по НАТО активно увеличивают свои инвестиции в оборону», — написал он в социальной сети X. Рютте добавил, что страны НАТО готовят помощь на миллиарды, а также гарантии безопасности.  Ранее URA.RU сообщало, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимизм по поводу мирной инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, назвав её началом важного процесса сотрудничества с Россией. Во время визита в Словакию Рютте отметил, что это ранняя стадия, но важно, что Трамп начал мирную инициативу вместе с Россией. Он также подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности для любого будущего мирного соглашения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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