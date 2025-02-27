Генсек НАТО пообещал Украине «помощь на миллиарды»

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что страны НАТО готовят финансовую помощь Киеву, но не уточнил, участвуют ли в этом США. Это заявление он сделал после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
«Провел отличный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Союзники по НАТО активно увеличивают свои инвестиции в оборону», — написал он в социальной сети X. Рютте добавил, что страны НАТО готовят помощь на миллиарды, а также гарантии безопасности.
Ранее URA.RU сообщало, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил оптимизм по поводу мирной инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, назвав её началом важного процесса сотрудничества с Россией. Во время визита в Словакию Рютте отметил, что это ранняя стадия, но важно, что Трамп начал мирную инициативу вместе с Россией. Он также подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности для любого будущего мирного соглашения.
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