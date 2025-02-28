В Санкт-Петербурге женщина из Магнитогорска (Челябинская область) погибла, пытаясь сбежать из гостиничного номера из окна отеля с помощью самодельной веревки из простыней. Прибывшие на место трагедии медики уже не смогли помочь пострадавшей.
«Инцидент случился в одном из номеров на Апраксином переулке. 47-летняя челябинка и ее 34-летний возлюбленный из Кемеровской области заехали в гостиницу, но в день трагедии между ними произошла ссора. Со слов очевидцев, пара вела себя шумно и агрессивно, дебоширила и ломала мебель», — сообщает telegram-канал «78 — НОВОСТИ».
Напуганный поведением постояльцев персонал вызвал полицию и запер пару в их комнате до приезда правоохранителей. Однако, они решили сбежать через окно. Женщина начала спускаться первой, но веревка не выдержала, и она сорвалась.
Сотрудники полиции задержали ее партнера. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности по статье, связанной с наркотиками.
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