В Петербурге челябинка не выжила при попытке сбежать из отеля по простыням. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медики не смогли спасти пострадавшую женщину
Медики не смогли спасти пострадавшую женщину Фото:

В Санкт-Петербурге женщина из Магнитогорска (Челябинская область) погибла, пытаясь сбежать из гостиничного номера из окна отеля с помощью самодельной веревки из простыней. Прибывшие на место трагедии медики уже не смогли помочь пострадавшей. 

«Инцидент случился в одном из номеров на Апраксином переулке. 47-летняя челябинка и ее 34-летний возлюбленный из Кемеровской области заехали в гостиницу, но в день трагедии между ними произошла ссора. Со слов очевидцев, пара вела себя шумно и агрессивно, дебоширила и ломала мебель», — сообщает telegram-канал «78 — НОВОСТИ». 

Напуганный поведением постояльцев персонал вызвал полицию и запер пару в их комнате до приезда правоохранителей. Однако, они решили сбежать через окно. Женщина начала спускаться первой, но веревка не выдержала, и она сорвалась.

Сотрудники полиции задержали ее партнера. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности по статье, связанной с наркотиками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге женщина из Магнитогорска (Челябинская область) погибла, пытаясь сбежать из гостиничного номера из окна отеля с помощью самодельной веревки из простыней. Прибывшие на место трагедии медики уже не смогли помочь пострадавшей.  «Инцидент случился в одном из номеров на Апраксином переулке. 47-летняя челябинка и ее 34-летний возлюбленный из Кемеровской области заехали в гостиницу, но в день трагедии между ними произошла ссора. Со слов очевидцев, пара вела себя шумно и агрессивно, дебоширила и ломала мебель», — сообщает telegram-канал «78 — НОВОСТИ».  Напуганный поведением постояльцев персонал вызвал полицию и запер пару в их комнате до приезда правоохранителей. Однако, они решили сбежать через окно. Женщина начала спускаться первой, но веревка не выдержала, и она сорвалась. Сотрудники полиции задержали ее партнера. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности по статье, связанной с наркотиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...