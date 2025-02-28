ВС РФ по замерзшему озеру пробрались в Погребки и сразу освободили одну из улиц

Российские военные группировки «Север» пробрались в населенный пункт Погребки в Курской области через замерзшее озеро и освободили этот участок от ВСУ. Об этом сообщил командир роты с позывным Калмык.
«Помогли нам морозы, наша зима русская. Замерзло озеро, и, ничего не боясь, прямо по льду начали движение и зашли на улицу. Взяли первую улицу чисто со стороны льда», — заявил боец с позывным Калмык. Его слова передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что пройти к позициям ВС Украины в Погребках оказалось сложно из-за полей вокруг населенного пункта, которые хорошо просматриваются. Однако после захвата первых огнеметных позиций продвижение российских войск значительно упростилось. В настоящее время Погребки полностью зачищены. Обстановка в населенном пункте тихая и спокойная, но боевая. На данный момент ВСУ в регионе не могут получать военные поставки из-за перекрытой дороги и не могут перебросить дополнительные силы в Погребки.
Также в Курской области ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Никольское. Операцию выполнило то же подразделение, передает RT.
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