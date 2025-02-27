Миронов призвал не восстанавливать концертный зал «Крокус Сити Холл»

Концертный зал «Крокус Сити Холл» возможно не будут восстанавливать, а на его месте может появиться мемориал в память о погибших. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Требуем установить мемориальный памятник со сквером на месте „Крокуса“ в память о жертвах трагедии, произошедшей в марте прошлого года! Эскиз комплекса необходимо обязательно согласовать с родственниками погибших», — заявил РИА Новости Миронов.
Депутат считает, что восстановление концертного зала или строительство другого объекта на месте «Крокус Сити Холл» недопустимо. Это является принципиальной позицией партии «Справедливая Россия — За правду».
В марте 2024 года теракт у концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье привел к гибели 145 человек и множеству раненых. Нападение террористов произошло перед концертом рок-группы «Пикник». В начале 2025 года было завершено предварительное следствие, в ходе которого было опрошено более 1700 человек, арестованы 20 фигурантов, дело направлено в суд.
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