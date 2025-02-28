Трамп пояснил, будет ли активирована пятая статья устава НАТО по Украине

Пятая статья устава НАТО, которая касается коллективной безопасности, не может быть применена к ситуации на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером.
«Я поддерживаю пятую статью. Не вижу причин для ее активации в данной ситуации. Я убежден, что нас ожидает мирный период, который будет стабильным и долгосрочным», — отметил Трамп в ответ на вопросы журналистов. Трансляцию из Белого дома ведет Reuters.
Ранее Трамп уже выражал скептицизм относительно предоставления дополнительной помощи Украине и ее вступления в НАТО, считая, что вопросы безопасности на украинской территории должны решаться на европейском уровне. Также он подчеркивал необходимость достижения мирного разрешения конфликта через переговоры, предполагая возможные уступки как со стороны Киева, так и Москвы.
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