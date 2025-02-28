Трамп пояснил, будет ли активирована пятая статья устава НАТО по Украине

Трамп: пятая статья устава НАТО не применима к ситуации на Украине
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Трамп считает, что пятая статья устава НАТО не применима в случае Украины
Трамп считает, что пятая статья устава НАТО не применима в случае Украины Фото:

Пятая статья устава НАТО, которая касается коллективной безопасности, не может быть применена к ситуации на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером.

«Я поддерживаю пятую статью. Не вижу причин для ее активации в данной ситуации. Я убежден, что нас ожидает мирный период, который будет стабильным и долгосрочным», — отметил Трамп в ответ на вопросы журналистов. Трансляцию из Белого дома ведет Reuters.

Ранее Трамп уже выражал скептицизм относительно предоставления дополнительной помощи Украине и ее вступления в НАТО, считая, что вопросы безопасности на украинской территории должны решаться на европейском уровне. Также он подчеркивал необходимость достижения мирного разрешения конфликта через переговоры, предполагая возможные уступки как со стороны Киева, так и Москвы.

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Пятая статья устава НАТО, которая касается коллективной безопасности, не может быть применена к ситуации на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. «Я поддерживаю пятую статью. Не вижу причин для ее активации в данной ситуации. Я убежден, что нас ожидает мирный период, который будет стабильным и долгосрочным», — отметил Трамп в ответ на вопросы журналистов. Трансляцию из Белого дома ведет Reuters. Ранее Трамп уже выражал скептицизм относительно предоставления дополнительной помощи Украине и ее вступления в НАТО, считая, что вопросы безопасности на украинской территории должны решаться на европейском уровне. Также он подчеркивал необходимость достижения мирного разрешения конфликта через переговоры, предполагая возможные уступки как со стороны Киева, так и Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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