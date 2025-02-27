Сделка США и Украины по редкоземельным металлам готова к подписанию, обсуждать сторонам больше нечего. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
«Формулировка уже зафиксирована в документе. Все, что осталось — это подписи Трампа и Зеленского», — приводит заявление Бессента журналист Fox News Эдвард Лоуренс.
Лидер Украины Зеленский планирует в пятницу встретиться с Трампом. Предполагается, что в рамках своего визита в Вашингтон он подпишет проект соглашения, связанный с редкоземельными металлами. В то же время депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленский действует в ущерб украинскому народу, пишет телеканал «Царьград».
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