Три жены, эмиграция и шахматная корона: кто такой Борис Спасский — 10 чемпион мира по шахматам

Ушел из жизни Борис Васильевич Спасский — знаменитый советский и российский гроссмейстер, десятый чемпион мира по шахматам. Спортсмен умер на 89 году жизни. Подробнее о жизни советского, французского и российского шахматиста — в материале URA.RU.
Ранние годы и первые шаги в шахматах
Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. Уже в раннем детстве он проявлял любовь к шахматам, впервые ознакомившись с ними в возрасте пяти лет. Интерес к шахматам у мальчика пробудил отец. В десять лет Спасский стал заниматься в ленинградском Дворце пионеров. Первым наставником будущего чемпиона был опытный педагог Владимир Зак.
Молодой талант
В возрасте 18 лет Борис Спасский завоевал титул чемпиона мира среди юношей. В 1955 году он впервые выступил в отборочном турнире СССР, а уже в 1956 году на первенстве страны разделил второе и третье места. В 1955 году Спасский получил звание международного мастера, а спустя год стал международным гроссмейстером, став самым молодым гроссмейстером на тот момент в истории. В 1965 году Борис Спасский впервые завоевал право на матч за звание чемпиона мира с Тиграном Петросяном, но уступил действующему чемпиону.
Шахматная корона не покинула СССР
В 1969 году настал звездный час Спасского: в повторном матче против Петросяна он одержал убедительную победу со счетом 12,5 на 10,5 и стал десятым чемпионом мира по шахматам. В возрасте 32 лет он забрал шахматную корону у еще одного представителя советского спорта.
Звание чемпиона мира Спасский удерживал три года. Его манера игры отличалась глубоким позиционным пониманием, гармоничным сочетанием тактики и стратегии, умением контролировать ход партии и навязывать противнику свою волю.
Поражение от Бобби Фишера
Однако Спасский более всего запомнился в мире как участник легендарного «матча века» 1972 года в Рейкьявике, где ему противостоял американец Роберт (Бобби) Фишер. Матч сопровождался множеством скандалов, связанных с поведением Фишера, переносом партий и коммуникацией между шахматными федерациями двух стран. В итоге после драматичного противостояния Спасский уступил своему сопернику со счетом 8,5 на 12,5, потеряв чемпионский титул.
Эмиграция
В 1976 году Спасский переехал в Москву, а в 1980-х годах окончательно уехал из Советского Союза во Францию, получив французское гражданство. Гроссмейстер продолжал регулярно выступать, представляя Францию и активно принимая участие в международных соревнованиях.
После распада СССР, Борис Спасский неоднократно возвращался в Россию. С 2012 года, он постоянно проживает в Москве.
Три жены и несколько детей
Василий Спасский был женат три раза. Первой его женой была Надежда Латынцева. В браке они прожили всего два года с 1959 по 1961. В этом браке у Спасского родилась дочь — Татьяна.
Второй раз в брак советский шахматист вступил с Ларисой Соловьевой в 1967 году. В этом браке у гроссмейстера появился сын — Василий Соловьев-Спасский, музыкальный журналист, член Союза писателей РФ.
Марина Щербачева стала третьей супругой Спасского в 1975 году. Она является француженкой российского происхождения и внучкой Дмитрия Щербачева, известного генерала царской армии и активного участника Белого движения. Их знакомство произошло в 1974 году, когда Марина работала в посольстве Франции. В браке у пары родился сын Борис Спасский-младший (Борис-Александр-Жорж), который окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
В начале сентября 2012 года пара развелась во Франции, позднее московский суд подтвердил решение. 20 июля 2016 года экс-чемпион мира рассказал о своих отношениях с Валентиной Кузнецовой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.