Россиянам помогут сдавать на права с первого раза

Власти повысят шансы россиян сдать на права с первого раза. Правительство предлагает составить рейтинг автошкол, который будет отражать успехи выпускников на экзаменах и количество ДТП с их участием, сообщил на заседании кабмина 27 февраля премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас лишь каждый седьмой ученик обходится без пересдачи, а многие инструкторы не знают, как устроен автомобиль, отмечают эксперты URA.RU.
Мишустин подчеркнул, что безопасность людей на дорогах во многом зависит от навыков вождения всех участников движения — шоферов грузовых машин, общественного транспорта, такси или тех, кто находится за рулем личных автомобилей. Поэтому важно заниматься просветительской работой и воспитывать культуру ответственного поведения на дорогах.
«Здесь особая роль у организаций, которые обучают людей автовождению. Именно там большинство наших граждан получают базовые знания о том, как следует вести себя в транспортном потоке, приобретают необходимые компетенции. А значит, в своей работе автошколы должны учитывать целый ряд обязательных требований», — сказал председатель правительства.
Правительство предлагает скорректировать действующее законодательство и оценивать качество работы учебных заведений по таким показателям, как итоги сдачи экзаменов обучающимися и аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы, пояснил премьер. Эти данные будут в открытом доступе на специальном, доступном для всех информационном ресурсе, который будет регулярно обновляться. Так у россиян будет возможность узнать подробно о той организации, где они планируют пройти обучение, а также написать отзывы о тех автошколах, в которых они уже учились.
«Рассчитываем, что таким образом будет создан объективный рейтинг, который позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов. А как следствие — снизить количество происшествий на транспорте и сделать дороги более безопасными для всех — для пешеходов, и для водителей», — отметил Мишустин.
Инициатива правительства своевременна, учитывая удручающие показатели по сдаче экзаменов на водительские права, комментирует руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. «Только 14% выпускников автошкол с первого раза успешно сдают эти экзамены. Это очень низкие показатели, они говорят о том, что не все автошколы справляются со своими задачами, и некоторым нужно уйти с рынка. Те критерии, которые выбрало правительство, вполне логичны для оценки эффективности работы этих учебных заведений. Например, если человек оканчивает автошколу и в первые два года несколько раз попадает в ДТП, это показатель того, что его просто не научили водить», — говорит эксперт.
Проблемы с качеством обучения в автошколах носят системный характер, говорит автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко. Сотрудники этих организаций далеко не всегда имеют нужные компетенции, уверен он.
«Квалифицированный автоинструктор должен, с одной стороны, уметь найти подход к ученику, а с другой, знать все тонкости вождения, включая современные электронные системы, которые заводы-изготовители устанавливают в автомобилях. Казалось бы, все знают, как расшифровывается АБС — антиблокировочная система. Но оказывается, не все инструкторы в курсе, уже не говоря о том, как она работает.
Многие инструкторы не стрессоустойчивы, кричат на учеников и уверены, что так и нужно работать. А это грубейшее нарушение, таких людей нельзя допускать к работе. К сожалению, найти людей, которые одновременно и техники, и психологи, очень тяжело, и автошколы не могут набрать хороший штат», — объясняет собеседник URA.RU.
Иногда ученики не откатывают необходимое количество часов — инструкторы ленятся и закрывают на это глаза. Уроки нередко ведут неохотно, потому что никак не отвечают за результат. «Инструктор не несет никакой ответственности за то, как проявит себя его подопечный на дорогах, получив права», — заключил эксперт.
У общества много нареканий к системе обучения водителей, она ассоциируется с коррупцией, отмечает политолог, социальный психолог Алесей Рощин. «Люди знают о проблемах с подготовкой в автошколах и понимают, что это напрямую связано с аварийностью на дорогах. Давно идут поиски решений, власти ищут способы повысить качество обучения. Рейтинг автошкол — еще одна попытка навести порядок в этой сфере», — сказал Рощин.
Портал может стать ориентиром для тех, кто действительно идет в автошколы за знаниями и качественной подготовкой, отметил эксперт. «К сожалению, многие хотят как-нибудь выучиться и получить права без лишних хлопот — эти люди и школы будут выбирать соответствующие», — добавил Рощин.
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