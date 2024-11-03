Россиянам назвали беспощадно разряжающие батарею смартфона приложения

Некоторые приложения на смартфонах могут значительно увеличивать потребление заряда батареи. Наиболее «прожорливы» в этом плане соцсети, сообщил технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.
«Такие приложения постоянно работают в фоновом режиме, загружая новый контент и отправляя уведомления, а на это уходит слишком много энергии. Очевидно, интенсивное использование медиафайлов, частые обновления и фоновые процессы делают соцсети одними из главных пожирателей батареи», — рассказал Казаков в беседе с RT.
Кроме того, эксперт обратил внимание на приложения для GPS-навигации и для создания коротких видеороликов, а также на видеоплатформы, которые значительно влияют на расход заряда батареи. Помимо этого, он упомянул видеоконференции и современные игры, которые требуют значительных вычислительных мощностей и энергии.
Казаков предложил несколько способов снижения расхода батареи, включая отключение фоновых процессов и уменьшение яркости экрана. Также, по его словам, не стоит использовать смартфон в качестве карманного телевизора и снижать качество видеороликов при просмотре.
Ранее в «Марвел-Дистрибуции» сообщили, что за первые девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали на 12-15%. Средняя стоимость нового телефона выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. Повышение цен обусловлено изменениями курса доллара, которые существенно повлияли на затраты на логистику и сопутствующие услуги. Увеличение ключевой ставки привело к росту стоимости заемных средств для ритейлеров и поставщиков, что также поспособствовало повышению цен.
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