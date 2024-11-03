В Челябинске откроют сауны для чайлдфри

04 ноября 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

В Челябинске откроются термы для бездетных (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске появится комплекс терм, предназначенный исключительно на посетителей чайлдфри. Несмотря на государственную политику, направленную на семейные ценности, в новом заведении на улице Лесопарковой предусмотрят условий для полного релакса без развлечений для детей. «Суть в том, чтобы обеспечить взрослым гарантированный релакс и спокойствие. В термах предусмотрены различные объекты для отдыха, включая открытый бассейн, сауны и соляную комнату. Но при этом не будет ничего детского: ни бассейна, ни специальных тарифов, ни игровых комнат», — сообщил сайт 74.ру. Заведение пока не раскрывает цены на свои услуги. Однако очевидно, что проект нацелен на сегмент рынка выше среднего уровня. Как сообщало URA.RU ранее, идеология чайлдфри оказалась непопулярна в России. О нежелании иметь детей заявили всего 2,5% женщин страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске появится комплекс терм, предназначенный исключительно на посетителей чайлдфри. Несмотря на государственную политику, направленную на семейные ценности, в новом заведении на улице Лесопарковой предусмотрят условий для полного релакса без развлечений для детей. «Суть в том, чтобы обеспечить взрослым гарантированный релакс и спокойствие. В термах предусмотрены различные объекты для отдыха, включая открытый бассейн, сауны и соляную комнату. Но при этом не будет ничего детского: ни бассейна, ни специальных тарифов, ни игровых комнат», — сообщил сайт 74.ру. Заведение пока не раскрывает цены на свои услуги. Однако очевидно, что проект нацелен на сегмент рынка выше среднего уровня. Как сообщало URA.RU ранее, идеология чайлдфри оказалась непопулярна в России. О нежелании иметь детей заявили всего 2,5% женщин страны.