В Челябинске откроют сауны для чайлдфри

В Челябинске появится комплекс терм, предназначенный исключительно на посетителей чайлдфри. Несмотря на государственную политику, направленную на семейные ценности, в новом заведении на улице Лесопарковой предусмотрят условий для полного релакса без развлечений для детей.
«Суть в том, чтобы обеспечить взрослым гарантированный релакс и спокойствие. В термах предусмотрены различные объекты для отдыха, включая открытый бассейн, сауны и соляную комнату. Но при этом не будет ничего детского: ни бассейна, ни специальных тарифов, ни игровых комнат», — сообщил сайт 74.ру.
Заведение пока не раскрывает цены на свои услуги. Однако очевидно, что проект нацелен на сегмент рынка выше среднего уровня.
Как сообщало URA.RU ранее, идеология чайлдфри оказалась непопулярна в России. О нежелании иметь детей заявили всего 2,5% женщин страны.
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