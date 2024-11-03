03 ноября 2024

В Челябинске откроют сауны для чайлдфри

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, сауна, баден-баден, баден
В Челябинске откроются термы для бездетных (архивное фото) Фото:

В Челябинске появится комплекс терм, предназначенный исключительно на посетителей чайлдфри. Несмотря на государственную политику, направленную на семейные ценности, в новом заведении на улице Лесопарковой предусмотрят условий для полного релакса без развлечений для детей.

«Суть в том, чтобы обеспечить взрослым гарантированный релакс и спокойствие. В термах предусмотрены различные объекты для отдыха, включая открытый бассейн, сауны и соляную комнату. Но при этом не будет ничего детского: ни бассейна, ни специальных тарифов, ни игровых комнат», — сообщил сайт 74.ру.

Заведение пока не раскрывает цены на свои услуги. Однако очевидно, что проект нацелен на сегмент рынка выше среднего уровня.

Как сообщало URA.RU ранее, идеология чайлдфри оказалась непопулярна в России. О нежелании иметь детей заявили всего 2,5% женщин страны.

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В Челябинске появится комплекс терм, предназначенный исключительно на посетителей чайлдфри. Несмотря на государственную политику, направленную на семейные ценности, в новом заведении на улице Лесопарковой предусмотрят условий для полного релакса без развлечений для детей. «Суть в том, чтобы обеспечить взрослым гарантированный релакс и спокойствие. В термах предусмотрены различные объекты для отдыха, включая открытый бассейн, сауны и соляную комнату. Но при этом не будет ничего детского: ни бассейна, ни специальных тарифов, ни игровых комнат», — сообщил сайт 74.ру. Заведение пока не раскрывает цены на свои услуги. Однако очевидно, что проект нацелен на сегмент рынка выше среднего уровня. Как сообщало URA.RU ранее, идеология чайлдфри оказалась непопулярна в России. О нежелании иметь детей заявили всего 2,5% женщин страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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