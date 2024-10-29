Идеология чайлдфри оказалась непопулярна в России

Всего 2,5% российских женщин не хотят иметь детей

29 октября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Семьи редко соглашаются на трех детей, но и совсем от них не отказываются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Всего 3,5% мужчин и 2,5% женщин в России категорически не хотят иметь детей. При этом почти половина граждан (48,5% женщин и 45,9% мужчин) готовы воспитывать двух детей. 23% населения планируют остановиться на одном ребенке, 18% не против иметь троих. Такие данные приводят авторы проекта «Если быть точными». Исследователи сделали вывод, что идеология чайлдфри в стране не популярна. Иметь детей мешают, скорее, проблемы со здоровьем или неудачи в личной жизни. Если быть чайлдфри в России не модно, зачем нужен закон, запрещающий пропаганду бездетности? Этот вопрос журналист URA.RU задал российским общественным деятелям. Небольшой процент граждан, принципиально не желающих заводить детей, не означает, что закон о запрете пропаганды чайлдфри стране не нужен, уверена Элина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай». «Важно пресекать такие вещи. Это как ложка дегтя, которая может испортить бочку меда», — заявила она в беседе с URA.RU. Примитивным запрет на пропаганду чайлдфри назвала президент Фонда изучения исторической перспективы, член Общественной палаты РФ Наталия Нарочницкая. «Запреты в России вообще порой имеют обратный эффект. Наш человек упрям, чем больше на него давят, тем больше он сопротивляется», — заметила собеседница агентства. По ее словам, в обществе и так преобладают традиционные представления о семье, наличие детей воспринимаются как нечто естественное. Идеология чайлдфри может быть распространена только среди самой богемной прослойки населения. Это очень узкая группа граждан в крупных городах. Остальные просто откладывают рождение детей из-за жизненных обстоятельств. Более эффективной мерой повысить рождаемость, по мнению Нарочницкой, была бы демонстрация привлекательности семейной жизни с детьми. «Причем демонстрировать это надо в современном ракурсе, с современными атрибутами. Чтобы это было понятно и интересно 18-летним», — говорит Нарочинская. За введение закона о запрете пропаганды чайлдфри в беседе с URA.RU высказался Олег Аполихин, член Общественной палаты РФ, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по репродуктивному здоровью мужчин. По его мнению, любая политическая воля, направленная на то, чтобы уменьшить негативное влияние на мировоззрение молодого человека, сейчас важна. «Современная молодежь формируется в обществе потребления. Гедонизм и нежелание ни за что отвечать — вот что в итоге мы получаем. А за семью отвечать нужно, как и за своих детей», — пояснил он. По словам профессора, в настоящее время в России преобладают в основном малодетные семьи. В лучшем случае, родители решаются на двух детей, редко на трех. На снижение рождаемости по мнению ученого крайне негативно сказывается большое количество разводов. «Если первенца женщина нередко рожает для себя, то второго и третьего заказывает мужчина», — говорит Аполихин. Ситуация с рождаемостью складывается не радужная, несмотря на различные меры социальной поддержки. «Но это и вполне понятно. Люди посредством рубля не размножаются. Дети появляются в полных счастливых семьях», — резюмирует Олег Аполихин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всего 3,5% мужчин и 2,5% женщин в России категорически не хотят иметь детей. При этом почти половина граждан (48,5% женщин и 45,9% мужчин) готовы воспитывать двух детей. 23% населения планируют остановиться на одном ребенке, 18% не против иметь троих. Такие данные приводят авторы проекта «Если быть точными». Исследователи сделали вывод, что идеология чайлдфри в стране не популярна. Иметь детей мешают, скорее, проблемы со здоровьем или неудачи в личной жизни. Если быть чайлдфри в России не модно, зачем нужен закон, запрещающий пропаганду бездетности? Этот вопрос журналист URA.RU задал российским общественным деятелям. Небольшой процент граждан, принципиально не желающих заводить детей, не означает, что закон о запрете пропаганды чайлдфри стране не нужен, уверена Элина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай». «Важно пресекать такие вещи. Это как ложка дегтя, которая может испортить бочку меда», — заявила она в беседе с URA.RU. Примитивным запрет на пропаганду чайлдфри назвала президент Фонда изучения исторической перспективы, член Общественной палаты РФ Наталия Нарочницкая. «Запреты в России вообще порой имеют обратный эффект. Наш человек упрям, чем больше на него давят, тем больше он сопротивляется», — заметила собеседница агентства. По ее словам, в обществе и так преобладают традиционные представления о семье, наличие детей воспринимаются как нечто естественное. Идеология чайлдфри может быть распространена только среди самой богемной прослойки населения. Это очень узкая группа граждан в крупных городах. Остальные просто откладывают рождение детей из-за жизненных обстоятельств. Более эффективной мерой повысить рождаемость, по мнению Нарочницкой, была бы демонстрация привлекательности семейной жизни с детьми. «Причем демонстрировать это надо в современном ракурсе, с современными атрибутами. Чтобы это было понятно и интересно 18-летним», — говорит Нарочинская. За введение закона о запрете пропаганды чайлдфри в беседе с URA.RU высказался Олег Аполихин, член Общественной палаты РФ, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по репродуктивному здоровью мужчин. По его мнению, любая политическая воля, направленная на то, чтобы уменьшить негативное влияние на мировоззрение молодого человека, сейчас важна. «Современная молодежь формируется в обществе потребления. Гедонизм и нежелание ни за что отвечать — вот что в итоге мы получаем. А за семью отвечать нужно, как и за своих детей», — пояснил он. По словам профессора, в настоящее время в России преобладают в основном малодетные семьи. В лучшем случае, родители решаются на двух детей, редко на трех. На снижение рождаемости по мнению ученого крайне негативно сказывается большое количество разводов. «Если первенца женщина нередко рожает для себя, то второго и третьего заказывает мужчина», — говорит Аполихин. Ситуация с рождаемостью складывается не радужная, несмотря на различные меры социальной поддержки. «Но это и вполне понятно. Люди посредством рубля не размножаются. Дети появляются в полных счастливых семьях», — резюмирует Олег Аполихин.