Россиян просят отказаться от поездок в Амстердам

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В Амстердаме прошли беспорядки 7 ноября
В Амстердаме прошли беспорядки 7 ноября Фото:

Гражданам России рекомендуется отказаться от поездок в Амстердам из-за произошедших там нападений на футбольных болельщиков израильского клуба. Об этом сообщает посольство РФ в Нидерландах.

«В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство России в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — пишут представители посольства в соцсети Х.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме произошла серия нападений в отношении болельщиков израильской футбольной команды «Маккаби», которые прибыли на матч Лиги Европы. Согласно сообщениям прессы, не менее десяти израильских граждан получили травмы. Также в различных районах города произошли стычки между пропалестинскими активистами и полицейскими, включая район около стадиона «Амстердам Арена». В ходе беспорядков были задержаны 62 человека.

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Гражданам России рекомендуется отказаться от поездок в Амстердам из-за произошедших там нападений на футбольных болельщиков израильского клуба. Об этом сообщает посольство РФ в Нидерландах. «В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство России в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — пишут представители посольства в соцсети Х. В ночь на 8 ноября в Амстердаме произошла серия нападений в отношении болельщиков израильской футбольной команды «Маккаби», которые прибыли на матч Лиги Европы. Согласно сообщениям прессы, не менее десяти израильских граждан получили травмы. Также в различных районах города произошли стычки между пропалестинскими активистами и полицейскими, включая район около стадиона «Амстердам Арена». В ходе беспорядков были задержаны 62 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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