Свердловские депутаты одобрили продажу акций «Ирбитского молочного завода»

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В собственности Свердловской области остается 26% акций завода
В собственности Свердловской области остается 26% акций завода Фото:

Депутаты свердловского заксобрания одобрили продажу 25% акций Ирбитского молочного завода. Решение приняли на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.

«Мероприятия по продаже 25% акций предусмотрены программой управления государственным имуществом. Рыночная стоимость акций составляет 673 млн рублей. Продажа позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета. Прошу дать согласие на отчуждение», — представил проект глава МУГИСО Алексей Кузнецов.

Из 38 присутствовавших на заседании депутатов «за » проголосовали 32. Как ранее сообщало URA.RU, основным держателем акций молокозавода (49%) через аффилированную компанию является группу «Синара». Планы на покупку четверти акций вынашивает, по данным агентства, и холдинг УГМК. Остальной пакет находится в собственности региона.

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Депутаты свердловского заксобрания одобрили продажу 25% акций Ирбитского молочного завода. Решение приняли на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU. «Мероприятия по продаже 25% акций предусмотрены программой управления государственным имуществом. Рыночная стоимость акций составляет 673 млн рублей. Продажа позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета. Прошу дать согласие на отчуждение», — представил проект глава МУГИСО Алексей Кузнецов. Из 38 присутствовавших на заседании депутатов «за » проголосовали 32. Как ранее сообщало URA.RU, основным держателем акций молокозавода (49%) через аффилированную компанию является группу «Синара». Планы на покупку четверти акций вынашивает, по данным агентства, и холдинг УГМК. Остальной пакет находится в собственности региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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