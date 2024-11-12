Свердловские депутаты одобрили продажу акций «Ирбитского молочного завода»

Депутаты свердловского заксобрания одобрили продажу 25% акций Ирбитского молочного завода. Решение приняли на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.
«Мероприятия по продаже 25% акций предусмотрены программой управления государственным имуществом. Рыночная стоимость акций составляет 673 млн рублей. Продажа позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета. Прошу дать согласие на отчуждение», — представил проект глава МУГИСО Алексей Кузнецов.
Из 38 присутствовавших на заседании депутатов «за » проголосовали 32. Как ранее сообщало URA.RU, основным держателем акций молокозавода (49%) через аффилированную компанию является группу «Синара». Планы на покупку четверти акций вынашивает, по данным агентства, и холдинг УГМК. Остальной пакет находится в собственности региона.
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