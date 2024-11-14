Челябинская Госавтоинспекция 15 ноября выступила с экстренным обращением к водителям

Госавтоинспекция Челябинской 15 ноября выступила с экстренным обращением к водителям. В регион идет непогода и дорожная обстановка в ближайшие выходные изменится, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об изменении погодных условий на территории региона в выходные дни. На Южном Урале ожидается снег с дождем, на дорогах возможно образование гололедицы, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской полиции.
Во время снегопада и гололедицы важно держать дистанцию между автомобилями, выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть. Водителям, которые не сменили летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения важно полностью отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.
Синоптики ранее пообещали челябинцам теплые и солнечные дни во второй половине ноября. В воскресенье дневная температура воздуха прогреется до двух градусов тепла, сообщили синоптики «Гисметео».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!