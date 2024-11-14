14 ноября 2024

Челябинская Госавтоинспекция 15 ноября выступила с экстренным обращением к водителям

Челябинская Госавтоинспекция выступила с экстренным обращением к водителям
© Служба новостей «URA.RU»
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В случае непредвиденных ситуаций, обращайтесь за помощью к ближайшему экипажу ДПС
В случае непредвиденных ситуаций, обращайтесь за помощью к ближайшему экипажу ДПС Фото:

Госавтоинспекция Челябинской 15 ноября выступила с экстренным обращением к водителям. В регион идет непогода и дорожная обстановка в ближайшие выходные изменится, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. 

«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об изменении погодных условий на территории региона в выходные дни.  На Южном Урале ожидается снег с дождем, на дорогах возможно образование гололедицы, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской полиции. 

Во время снегопада и гололедицы важно держать дистанцию между автомобилями, выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть. Водителям, которые не сменили летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения важно полностью отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Синоптики ранее пообещали челябинцам теплые и солнечные дни во второй половине ноября. В воскресенье дневная температура воздуха прогреется до двух градусов тепла, сообщили синоптики «Гисметео». 

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Госавтоинспекция Челябинской 15 ноября выступила с экстренным обращением к водителям. В регион идет непогода и дорожная обстановка в ближайшие выходные изменится, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.  «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об изменении погодных условий на территории региона в выходные дни.  На Южном Урале ожидается снег с дождем, на дорогах возможно образование гололедицы, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской полиции.  Во время снегопада и гололедицы важно держать дистанцию между автомобилями, выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть. Водителям, которые не сменили летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения важно полностью отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий. Синоптики ранее пообещали челябинцам теплые и солнечные дни во второй половине ноября. В воскресенье дневная температура воздуха прогреется до двух градусов тепла, сообщили синоптики «Гисметео». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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