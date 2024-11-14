Теплые и солнечные дни перед самой зимой придут в Челябинск. Скрин

15 ноября 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

В воскресенье в Челябинске наступят плюсовые температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вторая половина ноября принесет жителям Челябинска солнечные и теплые дни. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео». «Уже в ближайшую субботу, 16 ноября, сквозь тучи начнет проглядывать солнце. А в воскресенье дневная температура воздуха прогреется до двух градусов тепла», — следует из прогноза синоптиков. Метеорологи отмечают, что самым теплым днем во второй половине месяца станет 18 ноября, понедельник — днем потеплеет до трех градусов. А осадки в виде дождя и мокрого снега не будут беспокоить челябинцев вплоть до 25 ноября. Вторая половина ноября начнется с потепления сайт «Гисметео» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторая половина ноября принесет жителям Челябинска солнечные и теплые дни. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео». «Уже в ближайшую субботу, 16 ноября, сквозь тучи начнет проглядывать солнце. А в воскресенье дневная температура воздуха прогреется до двух градусов тепла», — следует из прогноза синоптиков. Метеорологи отмечают, что самым теплым днем во второй половине месяца станет 18 ноября, понедельник — днем потеплеет до трех градусов. А осадки в виде дождя и мокрого снега не будут беспокоить челябинцев вплоть до 25 ноября.