Вторая половина ноября принесет жителям Челябинска солнечные и теплые дни. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео».
«Уже в ближайшую субботу, 16 ноября, сквозь тучи начнет проглядывать солнце. А в воскресенье дневная температура воздуха прогреется до двух градусов тепла», — следует из прогноза синоптиков.
Метеорологи отмечают, что самым теплым днем во второй половине месяца станет 18 ноября, понедельник — днем потеплеет до трех градусов. А осадки в виде дождя и мокрого снега не будут беспокоить челябинцев вплоть до 25 ноября.
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