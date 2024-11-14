14 ноября 2024

Теплые и солнечные дни перед самой зимой придут в Челябинск. Скрин

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
В воскресенье в Челябинске наступят плюсовые температуры Фото:

Вторая половина ноября принесет жителям Челябинска солнечные и теплые дни. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео».

«Уже в ближайшую субботу, 16 ноября, сквозь тучи начнет проглядывать солнце. А в воскресенье дневная температура воздуха прогреется до двух градусов тепла», — следует из прогноза синоптиков.

Метеорологи отмечают, что самым теплым днем во второй половине месяца станет 18 ноября, понедельник — днем потеплеет до трех градусов. А осадки в виде дождя и мокрого снега не будут беспокоить челябинцев вплоть до 25 ноября.

Вторая половина ноября начнется с потепления
Вторая половина ноября начнется с потепления

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Вторая половина ноября принесет жителям Челябинска солнечные и теплые дни. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео». «Уже в ближайшую субботу, 16 ноября, сквозь тучи начнет проглядывать солнце. А в воскресенье дневная температура воздуха прогреется до двух градусов тепла», — следует из прогноза синоптиков. Метеорологи отмечают, что самым теплым днем во второй половине месяца станет 18 ноября, понедельник — днем потеплеет до трех градусов. А осадки в виде дождя и мокрого снега не будут беспокоить челябинцев вплоть до 25 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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