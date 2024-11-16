Что можно и нельзя делать 17 ноября: приметы и традиции на праздник Ерема — сиди дома

В православном календаре есть день, который понравится всем домоседам. Каждый год в ноябре отмечается Ерема — сиди дома. В этот праздник следует остаться дома и не выходить на улицу. URA.RU рассказывает о приметах и традициях праздника.
Традиции на праздник Ерема — сиди дома
Согласно преданиям, 17 ноября на улицы выходят злые духи. Тот, кто решался выйти из дома, рисковал встретиться с полевиком (старичок с седой бородой или бородой из колосьев), ведьмами и другими жуткими персонажами.
Поэтому старцы и мудрецы советовали молодым весь день сидеть дома и никуда не выходить, чтобы не навлечь на себя беду. Даже мусор на праздник выкидывать не советовали — иначе можно заодно вынести из дома и удачу. Все новые планы также рекомендовали отложить на потом — считалось, что вместо того, чтобы хвататься за новые дела, лучше закончить уже начатые.
На Ерему — сиди дома было принято заниматься работой по дому: прибраться, постирать вещи, навести порядок в жилище. Считалось, что если 17 ноября не лениться и добросовестно разобраться со всеми накопившимися домашними делами, то следующий год окажется счастливым и удачливым.
Приметы на 17 ноября
Сидя дома 17 ноября, люди определяли будущую погоду по виду из окна. Так, если утром улицу заволокло туманом — значит, скоро придет оттепель. А вот деревья, покрытые инеем, наоборот, говорят о скором похолодании. Если вокруг солнца виднеются белые круги — стоит начинать готовиться к снежной буре.
Также по обилию снега крестьяне определяли, что следующий год выдастся урожайным. Каркающие вороны за окном предвещали скорый дождь. А если вдруг в доме пролетел хотя бы один комар — можно с уверенностью сказать, что вся зима окажется теплой.
История праздника Ерема — сиди дома
Православные вспоминают 17 ноября епископа Никандра и пресвитера Ермея — последователей апостола Павла. За свою жизнь они обратили в веру множество язычников, пока не были схвачены во время гонения на христиан. Святых пытались заставить отречься от Христа: когда угрозы не помогли, стражники начали истязать Никандра и Ермея.
Священномучеников волокли по камням, бросали в печь и привязывали к коням — но господь помог им вынести все пытки. До последних минут жизни они не отреклись от своей веры, пока мучители не отправили Никандра и Ермея на тот свет.
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