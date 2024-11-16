В Петербурге депутаты подрались из-за детской площадки

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Депутаты якобы проголосовали за списание оборудования с детской площадки
Депутаты якобы проголосовали за списание оборудования с детской площадки Фото:

Депутаты муниципального совета «Правобережный» в Санкт-Петербурге устроили драку. Причиной стала неопределенность судьбы детских площадок на улице Чудновского, сообщил муниципальный депутат «Правобережного» и участник СВО Артем Леонтьев. 

Ранее депутат узнал, что муниципалитет собирается списать с баланса оборудование на детской площадке, которая находится в хорошем состоянии, передает «Фонтанка». Он решил поинтересоваться, кто принял это решение, на что ему ответили, что депутаты проголосовали за него в октябре. По мнению Леонтьева, протокол подделали, так как он не помнит, что голосовал за это решение.

Депутат попросил предоставить заверенную копию протокола, но ему разрешили лишь посмотреть документ с рук. Когда депутат попытался забрать его, местные чиновники, по словам Леонтьева, «вцепились» в него, повалили на пол, и он ударился головой. На место приезжала полиция. Леонтьева доставили в Александровскую больницу.

РИА URA.RU направило запрос в муниципальный совет МО «Правобережный». Ответ на него ожидается. 

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Депутаты муниципального совета «Правобережный» в Санкт-Петербурге устроили драку. Причиной стала неопределенность судьбы детских площадок на улице Чудновского, сообщил муниципальный депутат «Правобережного» и участник СВО Артем Леонтьев.  Ранее депутат узнал, что муниципалитет собирается списать с баланса оборудование на детской площадке, которая находится в хорошем состоянии, передает «Фонтанка». Он решил поинтересоваться, кто принял это решение, на что ему ответили, что депутаты проголосовали за него в октябре. По мнению Леонтьева, протокол подделали, так как он не помнит, что голосовал за это решение. Депутат попросил предоставить заверенную копию протокола, но ему разрешили лишь посмотреть документ с рук. Когда депутат попытался забрать его, местные чиновники, по словам Леонтьева, «вцепились» в него, повалили на пол, и он ударился головой. На место приезжала полиция. Леонтьева доставили в Александровскую больницу. РИА URA.RU направило запрос в муниципальный совет МО «Правобережный». Ответ на него ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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