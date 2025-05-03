Политика Варшавы, направленная на стирание исторической памяти о сотрудничестве с СССР, может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.
«Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории», — пишет Mysl Polska. Издание добавляет, что игнорирование совместного прошлого ослабляет доверие между народами, что может негативно сказаться на будущем.
Отрицание роли Советского Союза в освобождении Польши от нацизма искажает историческую правду, пишут журналисты издания. Снос памятников советским воинам под предлогом декоммунизации лишь углубляет раскол в обществе, упоминается в статье.
Польские власти осенью распространят среди населения «Руководство по безопасности» на случай военных действий. Замминистра обороны Цезари Томчик подтвердил эту информацию.
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