03 мая 2025

В Польше заявили о злой шутке, которая ждет Варшаву в будущем

Mysl Polska: Варшава сильно пожалеет, если будет игнорировать память об СССР
© Служба новостей «URA.RU»
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В Польше проводят декоммунизацию
В Польше проводят декоммунизацию Фото:

Политика Варшавы, направленная на стирание исторической памяти о сотрудничестве с СССР, может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

«Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории», — пишет Mysl Polska. Издание добавляет, что игнорирование совместного прошлого ослабляет доверие между народами, что может негативно сказаться на будущем.

Отрицание роли Советского Союза в освобождении Польши от нацизма искажает историческую правду, пишут журналисты издания. Снос памятников советским воинам под предлогом декоммунизации лишь углубляет раскол в обществе, упоминается в статье.

Польские власти осенью распространят среди населения «Руководство по безопасности» на случай военных действий. Замминистра обороны Цезари Томчик подтвердил эту информацию.

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Политика Варшавы, направленная на стирание исторической памяти о сотрудничестве с СССР, может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом пишет польское издание Mysl Polska. «Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории», — пишет Mysl Polska. Издание добавляет, что игнорирование совместного прошлого ослабляет доверие между народами, что может негативно сказаться на будущем. Отрицание роли Советского Союза в освобождении Польши от нацизма искажает историческую правду, пишут журналисты издания. Снос памятников советским воинам под предлогом декоммунизации лишь углубляет раскол в обществе, упоминается в статье. Польские власти осенью распространят среди населения «Руководство по безопасности» на случай военных действий. Замминистра обороны Цезари Томчик подтвердил эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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