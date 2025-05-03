03 мая 2025

Как получить статус ветерана труда в 2025 году: льготы, выплаты, компенсации

Власти намерены упростить присвоение «Ветерана труда» для части россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме хотят упростить присвоение «Ветерана труда» для некоторых россиян
В Госдуме хотят упростить присвоение «Ветерана труда» для некоторых россиян Фото:

В России обсуждается инициатива по упрощению порядка присвоения звания «Ветеран труда» работникам оборонно-промышленного комплекса. С инициативой выступила председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Власти предлагают отменить обязательное наличие ведомственных наград, а также сократить требуемый трудовой стаж до 20 лет для мужчин и до 15 лет для женщин. Кто может претендовать на звание «Ветерана труда» и как его получить — в материале URA.RU.

Что такое звание «Ветеран труда»

Звание «Ветеран труда» присваивается за продолжительную и добросовестную трудовую деятельность. Существуют две категории этого звания: «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта Российской Федерации». Ключевое различие между ними заключается в объеме предоставляемых льгот: обладатели всероссийского звания имеют право на льготы по всей территории страны, тогда как ветераны труда субъекта РФ могут воспользоваться преференциями исключительно в пределах своего региона.

Кто может получить звание «Ветеран труда»

Лица, обладающие необходимым трудовым стажем — не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин, либо имеющие специальный стаж для назначения пенсии по выслуге лет, могут претендовать на соответствующие выплаты при выполнении одного из следующих условий:

  • Наличие государственных наград в виде орденов или медалей СССР либо Российской Федерации;
  • Наличие почетных званий СССР или Российской Федерации;
  • Наличие почетной грамоты президента Российской Федерации либо выраженной им благодарности;
  • Награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в трудовой деятельности и непрерывную работу на протяжении не менее 15 лет.

Кроме того, право на получение звания имеют граждане, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны. При этом они должны иметь страховой стаж не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин.

Как оформить «Ветерана труда»

Оформить получение звания можно несколькими способами: через МФЦ, местный орган соцзащиты, региональный портал, Госуслуги. Через Госуслуги также можно подать заявление на замену уже существующего удостоверения «Ветерана труда» в случае его порчи, потери или смены ФИО владельца.

Для оформления звания «Ветеран труда» необходимо предоставить следующие документы:

  • Паспорт гражданина Российской Федерации.
  • Трудовую книжку;
  • Фотографию размером 3?4 см;
  • Для лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, — справки, подтверждающие данный факт, либо свидетельские показания двух человек при отсутствии официальных документов;
  • Пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий назначение пенсии, например, справку о страховом стаже;
  • Подтверждение наличия государственных наград.

Какие льготы можно получить ветеранам труда

Статус «Ветеран труда» предоставляет гражданам определенные льготы. Перечень, размер и порядок получения выплат различаются в зависимости от региона проживания. Ниже приводится пример перечня мер поддержки, на которые могут рассчитывать обладатели данного звания:

  • Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ);
  • Компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • Льготные проездные билеты.

Точный перечень льгот и выплат для ветеранов труда зависит от региона, поэтому его следует уточнять в местных органах социальной защиты.

Выплаты

Величина выплат ветеранам труда устанавливается в соответствии с нормативными актами субъектов Российской Федерации, при этом обязательная индексация на федеральном уровне не предусмотрена. Однако в большинстве регионов уже принято решение об увеличении ежемесячных доплат с 2025 года. Так, в Московской области размер выплаты возрос на 1%, в Санкт-Петербурге — на 4,61%, а в Ставропольском крае, Челябинской области и Республике Татарстан доплата проиндексирована на 4%.

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В России обсуждается инициатива по упрощению порядка присвоения звания «Ветеран труда» работникам оборонно-промышленного комплекса. С инициативой выступила председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Власти предлагают отменить обязательное наличие ведомственных наград, а также сократить требуемый трудовой стаж до 20 лет для мужчин и до 15 лет для женщин. Кто может претендовать на звание «Ветерана труда» и как его получить — в материале URA.RU. Что такое звание «Ветеран труда» Звание «Ветеран труда» присваивается за продолжительную и добросовестную трудовую деятельность. Существуют две категории этого звания: «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта Российской Федерации». Ключевое различие между ними заключается в объеме предоставляемых льгот: обладатели всероссийского звания имеют право на льготы по всей территории страны, тогда как ветераны труда субъекта РФ могут воспользоваться преференциями исключительно в пределах своего региона. Кто может получить звание «Ветеран труда» Лица, обладающие необходимым трудовым стажем — не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин, либо имеющие специальный стаж для назначения пенсии по выслуге лет, могут претендовать на соответствующие выплаты при выполнении одного из следующих условий: Кроме того, право на получение звания имеют граждане, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны. При этом они должны иметь страховой стаж не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин. Как оформить «Ветерана труда» Оформить получение звания можно несколькими способами: через МФЦ, местный орган соцзащиты, региональный портал, Госуслуги. Через Госуслуги также можно подать заявление на замену уже существующего удостоверения «Ветерана труда» в случае его порчи, потери или смены ФИО владельца. Для оформления звания «Ветеран труда» необходимо предоставить следующие документы: Какие льготы можно получить ветеранам труда Статус «Ветеран труда» предоставляет гражданам определенные льготы. Перечень, размер и порядок получения выплат различаются в зависимости от региона проживания. Ниже приводится пример перечня мер поддержки, на которые могут рассчитывать обладатели данного звания: Точный перечень льгот и выплат для ветеранов труда зависит от региона, поэтому его следует уточнять в местных органах социальной защиты. Выплаты Величина выплат ветеранам труда устанавливается в соответствии с нормативными актами субъектов Российской Федерации, при этом обязательная индексация на федеральном уровне не предусмотрена. Однако в большинстве регионов уже принято решение об увеличении ежемесячных доплат с 2025 года. Так, в Московской области размер выплаты возрос на 1%, в Санкт-Петербурге — на 4,61%, а в Ставропольском крае, Челябинской области и Республике Татарстан доплата проиндексирована на 4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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