Над Ростовской областью сбили беспилотник

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Над Ростовской областью сбиты БПЛА ВСУ, сообщил Слюсарь
Над Ростовской областью сбиты БПЛА ВСУ, сообщил Слюсарь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над Ростовской областью силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском», — заявил Слюсарь в своем официальном telegram-канале. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в небе над Каменск-Шахтинскими прогремело не менее пяти взрывов. В Ростовской области по всей территории действовал режим повышенной готовности в связи с угрозой, исходящей от беспилотных летательных аппаратов.

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В небе над Ростовской областью силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском», — заявил Слюсарь в своем официальном telegram-канале. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле не зафиксировано. Ранее сообщалось, что в небе над Каменск-Шахтинскими прогремело не менее пяти взрывов. В Ростовской области по всей территории действовал режим повышенной готовности в связи с угрозой, исходящей от беспилотных летательных аппаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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