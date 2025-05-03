03 мая 2025

Доцент Иванова-Швец: пенсия рискует уменьшиться из-за переезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерам напомнили об условиях, когда пенсия может сократиться
Пенсионерам напомнили об условиях, когда пенсия может сократиться Фото:

Размер пенсии в России может уменьшиться при определенных обстоятельствах, в частности, из-за смены места жительства. Кроме того, сумма может сократиться ввиду неточно указанного стажа либо неверного расчета при назначении выплат. Об этом рассказала преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Пенсия может стать меньше из-за смены места жительства, взыскания задолженности либо прекращения доплаты за иждивенцев. Также, если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата», — процитировало Иванову-Швец агентство «Прайм».

Ранее россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию на 10 лет раньше. Так, две категории пенсионных гарантий адресованы многодетным матерям.

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Размер пенсии в России может уменьшиться при определенных обстоятельствах, в частности, из-за смены места жительства. Кроме того, сумма может сократиться ввиду неточно указанного стажа либо неверного расчета при назначении выплат. Об этом рассказала преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Пенсия может стать меньше из-за смены места жительства, взыскания задолженности либо прекращения доплаты за иждивенцев. Также, если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата», — процитировало Иванову-Швец агентство «Прайм». Ранее россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию на 10 лет раньше. Так, две категории пенсионных гарантий адресованы многодетным матерям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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