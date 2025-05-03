Доцент Иванова-Швец: пенсия рискует уменьшиться из-за переезда

Размер пенсии в России может уменьшиться при определенных обстоятельствах, в частности, из-за смены места жительства. Кроме того, сумма может сократиться ввиду неточно указанного стажа либо неверного расчета при назначении выплат. Об этом рассказала преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Пенсия может стать меньше из-за смены места жительства, взыскания задолженности либо прекращения доплаты за иждивенцев. Также, если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата», — процитировало Иванову-Швец агентство «Прайм».
Ранее россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию на 10 лет раньше. Так, две категории пенсионных гарантий адресованы многодетным матерям.
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