Почему пенсия пришла ниже обычного: возможные причины, куда обращаться

В отдельных случаях пенсионные выплаты в России могут быть снижены, например, при смене места жительства. Также уменьшение пенсии возможно вследствие некорректно зафиксированного трудового стажа или ошибок, допущенных при расчете выплат, сообщила преподаватель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Какие еще факторы влияют на размер пенсии — в материале URA.RU.
Удержание пенсии из-за долгов
Социальный фонд России (СФР) может удерживать часть пенсии, если у пенсионера есть задолженности. Если пенсия пришла в меньшем размере, уточнить причину удержаний можно через справку о назначении пенсии.
Причины для удержаний
Удержания из пенсии могут производиться на основании различных документов и решений. В частности, основаниями являются исполнительные документы, если за пенсионером числятся задолженности по штрафам, алиментам, коммунальным услугам, налоговым обязательствам или кредитам. К таким документам относятся:
- Исполнительные листы;
- Судебные приказы;
- Соглашения по алиментным выплатам;
- Иные документы, на основании которых судебные приставы имеют право взыскивать задолженность.
Величина удержаний из выплат
Согласно решению Социального фонда России, размер удержаний может достигать 20%. В случае наличия исполнительного документа и судебного решения сумма удержаний может составлять до 50%. Если задолженность связана с выплатой алиментов на детей или возмещением ущерба, причиненного другому лицу, размер удержаний может быть увеличен до 70%.
Суд может повлиять на размер пенсии
Основания для удержания пенсии также включают решение суда, согласно которому выплата пенсии была произведена неправомерно. В случае, если суд признает назначение пенсии незаконным, возможно удержание соответствующих сумм.
Размер пенсии может сократиться, если пенсионер устроился на работу
Кроме того, удержания могут быть произведены по решению СФР в случаях, когда пенсионер не предоставил информацию о факторах, способных повлиять на размер пенсии, в результате чего ему были начислены и выплачены излишние суммы. Например, если пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом в СФР, ему могут пересчитать социальную доплату, которая положена только неработающим.
Пенсия изменится, если были неправильно рассчитаны условия ее назначения
В случае, если при расчете пенсии был ошибочно завышен трудовой стаж или некорректно учтен льготный период работы, после обнаружения и внесения соответствующих исправлений размер пенсионных выплат может быть уменьшен. Если же изначально трудовой стаж был занижен, а впоследствии в него внесли корректировки, размер пенсии может быть увеличен, подчеркнула Иванова-Швец.
Размер пенсии может измениться при отмене доплаты за иждивенцев
Если пожилой гражданин получает надбавку к пенсии в связи с наличием на иждивении несовершеннолетнего ребенка. После достижения этим ребенком 18-летнего возраста право на получение указанной доплаты утрачивается.
Переезд также влияет на сумму выплат
В случае смены места жительства пенсионером сумма выплат также может измениться. Если пенсионер переезжает из региона с высокими доплатами в регион, где они ниже, основная часть пенсии не изменится, но региональная надбавка может сократиться.
Что делать, если пенсия пришла не в том размере
В случае, если сумма поступившей пенсии оказалась меньше ожидаемой, рекомендуется выполнить следующие действия:
- Запросите в СФР справку о начисленных выплатах за текущий период. Документ будет доступен в вашем личном кабинете в течение 24 часов;
- Проверьте, нет ли исполнительных производств — они могут быть причиной удержаний из пенсии;
- Обратитесь за разъяснениями и консультацией в Социальный фонд России.
Документ, содержащий сведения о размере пенсии и других выплатах от СФР, доступен на портале Госуслуг. Получить справку можно двумя способами: загрузить ее в личном кабинете или оформить онлайн-запрос на выдачу справки.
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