Синоптик предупредил о сильных дождях на майские в пяти округах РФ

Вильфанд: в пяти округах России ожидаются сильные дожди
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В Краснодарском крае и на Ставрополье пройдут дожди
В Краснодарском крае и на Ставрополье пройдут дожди Фото:

В ближайшие дни в пяти округах России ожидаются сильные дожди. Речь идет о Центральном, Южном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном регионах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В центре европейской части России, прежде всего в Калужской и Московской областях, ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 15-17 м/с», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что осадки также коснутся пяти округов России: Центрального, Южного, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного округов.

В ближайшие дни на юге и в центре европейской части страны ожидаются заморозки. На Севере, в Мурманской области, ветер может усилиться до 27 м/с, а в Республике Коми осадки будут в виде дождя и снега. В Краснодарском крае и на Ставрополье также пройдут интенсивные дожди, но температура останется комфортной. В некоторых горных районах Крыма возможны заморозки до -2 градусов, а в Приволжье температура может опуститься до -3 градусов. В Сибирском округе, особенно в Туве, ожидаются дожди и мокрый снег, заключил Вильфанд.

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В ближайшие дни в пяти округах России ожидаются сильные дожди. Речь идет о Центральном, Южном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном регионах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В центре европейской части России, прежде всего в Калужской и Московской областях, ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 15-17 м/с», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что осадки также коснутся пяти округов России: Центрального, Южного, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного округов. В ближайшие дни на юге и в центре европейской части страны ожидаются заморозки. На Севере, в Мурманской области, ветер может усилиться до 27 м/с, а в Республике Коми осадки будут в виде дождя и снега. В Краснодарском крае и на Ставрополье также пройдут интенсивные дожди, но температура останется комфортной. В некоторых горных районах Крыма возможны заморозки до -2 градусов, а в Приволжье температура может опуститься до -3 градусов. В Сибирском округе, особенно в Туве, ожидаются дожди и мокрый снег, заключил Вильфанд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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